Slušaj vest

Brižit Bardo ponovo je hitno prebačena u bolnicu nakon operacije usled teške bolesti s kojom se bori, javlja Daily Mail.

Glumica, koja ima 91 godinu, navodno je prebačena u bolnicu Sen-Žan, privatnu kliniku u Tulonu, pre oko deset dana, gde je i dalje na lečenju.

U galeriji pogledajte fotografije Brižit Bardo iz mladosti:

1/8 Vidi galeriju Brižit Bardo Foto: Profimedia

Brižit je izašla iz bolnice početkom oktobra, nakon manje operacije usled bolesti koja nije poznata javnosti.

Nakon lečenja koje je trajalo više od tri nedelje u pomenutoj privatnoj bolnici u Tulonu, vratila se u svoj dom u Sen Tropeu.

Portparol francuske glumice tada je za Daily Mail rekao: "Madam Bardo se vratila kući i sada se odmara. Dobro je.“

Sada je francuski medij Nice Matin objavio da je Brižit pre deset dana ponovo hitno prebačena u bolnicu zbog iste bolesti.

U galeriji pogledajte kako Brižit Bardo danas izgleda:

1/9 Vidi galeriju Brižit Bardo danas Foto: Profimedia

Prošlog meseca, Brižit je bila primorana da objavi saopštenje u kome potvrđuje da nije mrtva, nakon svoje nedavne hospitalizacije.

Bila je besna kada je Akababe – izuzetno popularni influenser koji se u svojoj zemlji specijalizovao za vesti o poznatima – rekao da je Brižit preminula na jugu Francuske.

U objavama na platformama X i Instagram, Akababe je napisao: "Prema mojim ekskluzivnim informacijama, Brižit Bardo je danas preminula. Njen kovčeg je naručen u Sen-Pol-de-Žaratu, u departmanu 09 (Arješ).“

Akababe, pravog imena Anis Zituni, 27, dodao je: "Jedna ikona je preminula, ostavljajući za sobom nezaboravno nasleđe i večni trag u srcima Francuza.“

Međutim, nekoliko sati kasnije, Brižit se oglasila na platformi X i objavila: "Ne znam ko je idiot koji je večeras pokrenuo ovu lažnu vest o mom odlasku, ali znajte da sam dobro i da nemam nameru da se povučem. Pametnom dosta.“

U međuvremenu su francuski mediji izveštavali da je Brižit bila u bolnici sa teškom bolešću i da je podvrgnuta operaciji.

Video: Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor s ekipom Kurira