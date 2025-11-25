Slušaj vest

Metju Mekonahiretko govori o svom ljubavnom životu, ali ovog puta otvorio je dušu više nego ikada. U svom njusleteru „Lyrics of Living“, 56-godišnji glumac osvrnuo se na prošle veze, slavne bivše partnerke i trenutak kada je shvatio da je konačno našao ženu svog života – Kamilu Alves.

Glumac je otkrio da je u svojim tridesetim godina pomislio da će zauvek ostati neženja. Sve se promenilo kada je, kako kaže, dobio svojevrsni „znak u snu“ koji mu je poručio da prestane da forsira potragu za savršenom ženom. „Shvatio sam da želim da budem otac. Poruka je bila jasna – prestani da juriš, prepusti se i dopusti da se prava žena sama pojavi“, napisao je , Metju Mekonahi.

I upravo to je i uradio: prestao je da traži, a samo tri meseca kasnije upoznao je Kamilu. Pre braka, Metju je bio u vezama sa brojnim poznatim glumicama, među kojima su Sandra Bulok, Penelope Kruz i Rene Zelveger. Ipak, priznaje da nijedna od njih nije bila „ona prava“.

"Upoznao sam, provodio vreme i ozbiljno se zabavljao sa divnim ženama, ali sve su to bile stanice usput, ne odredišta“, napisao je. „U svojim srednjim tridesetim tražio sam životnu partnerku, najboljeg prijatelja, buduću majku svoje dece. Tražio sam nju.“

A onda je došla Camila. „Tri meseca kasnije sam je upoznao. I dvadeset godina kasnije ona je i dalje jedina žena sa kojom želim da izađem, da spavam i da se probudim pored nje“, priznao je glumac. Metju i Kamila počeli su da se zabavljaju 2006. godine, dobili dvoje dece pre braka – Levija (17) i Vidu (15), a venčali se 2012. godine. Treće dete, Livingston (12), stiglo je 2013.

Kako piše portal hellomagazine.com, glumac je nedavno otkrio i zašto se plašio braka u početku. U jednom podkastu priznao je da ga je na prosidbu zapravo „pogurao“ tada četvorogodišnji sin Levi, koji ga je pitao: „Zašto mama nije Mekonahi?“. „Gledam ga i mislim: brate, imaš četiri godine… ali to je bilo dobro pitanje“, prisetio se Metju uz osmeh. „A onda me je pogledao i pitao: „Jesi li ti uplašen?’ I ja sam shvatio – da, valjda i jesam. Nisam to želeo da uradim zato što tako treba, već kad osetimo da je vreme.“

