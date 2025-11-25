Slušaj vest

Ljubitelji kriminalističko-dokumentarnog žanra imaju novu poslasticu jer je na Netflix stigao dokumentarac "The Carman Family Deaths". Serija detaljno istražuje šokantnu priču Linde Karman i njenog sina Nejtana, čiji se izlet 2016. godine pretvorio u, kako se navodi, "modernu grčku tragediju".

U dokumentarcu se pojavljuju Nejtanov otac i Lindin bivši suprug Klark Karman, kao i istražitelji koji su radili na slučaju koji i danas ostaje obavijen velom tajne.

Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Šta se dogodilo na kobnom izletu?

Dana 17. septembra 2016. godine, 54-godišnja Linda Karman i njen 22-godišnji sin Nejtan isplovili su iz Roud Ajlanda na noćni ribolov. Bio je to izlet na kakav su već mnogo puta išli, ali kada se nisu vratili kući, njihova bogata porodica alarmirala je Obalsku stražu. Usledila je masovna potraga na velikom području, a Nejtan je pronađen osam dana kasnije kako pluta na splavu za spasavanje. Telo njegove majke Linde nikada nije pronađeno.

U najavi za Netflixov dokumentarac, član Obalske straže koji je radio na slučaju izjavio je kako mu je situacija odmah bila sumnjiva. S obzirom na to da je Nejtan bio sam na moru više od nedelju dana, bio je neobično "pun energije", te je s lakoćom doplivao do koluta za spasavanje i popeo se na brod. Nije pokazivao znakove dehidracije ili hipotermije. "Okean krije mnoge tajne", rekao je član Obalske straže.

Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Nakon spasavanja, Nejtan je istražiteljima ispričao da je brod počeo da tone nakon što je pod u kormilarnici popustio. Tvrdio je da je u tom trenutku poslao majku da povuče ribolovačke strune, te da je nakon što se utopila više nije ni video ni čuo. Nejtan, kom je u detinjstvu dijagnostikovan Aspergerov sindrom, danas deo šire kategorije poremećaja iz autističnog spektra, nije uputio poziv u pomoć.

U intervjuu za ABC News 2017. godine izjavio je: "Popeo sam se na splav za spasavanje i gledao oko sebe, i dozivao sam svoju mamu. Nisam video niti čuo svoju mamu, i zviždao sam s tri glasna, kratka zvižduka, što je signal za pomoć." Novinarka Linzi Džejnis nazvala je njegovu priču "fragmentiranom" i punom "praznina".

Nejtan je dodao: "Pretpostavljam da bi me, da je bila na površini i pri svesti, dozivala, i ja bih uspeo da je pronađem. Ali nisam znao zašto se to nije dogodilo."

Sumnje, optužbe i tragičan kraj

Kada je policija pokrenula detaljniju istragu, otkrili su da je Nejtan podneo zahtev za osiguranje za izgubljeni brod. Zahtev je odbačen zbog "rupa u njegovoj priči". Kasnije je sudija utvrdio da je Nejtan na brodu izvršio neispravne popravke, što je podstaklo sumnju da je možda odgovoran za utapanje i smrt svoje majke.

Nejtan je 2022. godine uhapšen i optužen za ubistvo majke. Izjasnio se nevinim i istrajao u tvrdnjama da nije kriv. Suđenje je trebalo da započne u oktobru 2023, ali do njega nikada nije došlo. U junu te godine pronađen je bez svesti u svojoj ćeliji u zatvoru u Nju Hempširu, nakon čega je preminuo. Optužbe protiv njega su na kraju odbačene.

Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Gde je Klark Karman danas?

Nejtanov otac, Klark Karman, koji takođe učestvuje u dokumentarcu, sve vreme je bio uz svog sina. Dok su ga mnogi smatrali krivim, Klark je tvrdio da je Nejtan žrtva i da nije imao nikakvu ulogu u Lindinoj smrti.

U dokumentarcu je špekulacije i istragu protiv svog sina nazvao "neutemeljenim". Naglasio je da sud, policija i FBI nisu uzeli u obzir da je Nejtan bio na autističnom spektru, te da je sve što se dogodilo Lindi bila tragična nesreća.

U avgustu 2022, dok je Nejtanov advokatski tim tražio njegovo puštanje, Klark je sudu poslao lično pismo u kom je svog sina nazvao "odgovornim čovekom" koji nije pretnja drugima. Napisao je kako veruje da Nejtan nije imao razloga da naudi svojoj majci. Nakon Nejtanove smrti 2023, Klark se povukao iz javnosti, sve dok nije pristao da da intervju za Netflixov dokumentarac.

(Kurir.rs/ Index.hr)

