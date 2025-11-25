Slušaj vest

Džejmi Li Kertis (67) otvoreno je govorila o bliskom odnosu koji je izgradila sa svojom koleginicom Emom Meki dok su snimale porodičnu dramu Ela Mkei, čija je premijera zakazana za decembar.

Glumica se pojavila na crvenom tepihu u Londonu u beloj haljini koja prati liniju tela, do lista, uz crne čarape i crne špic cipele, a sa Emom je imala više nežnih interakcija, držale su se za ruke i grlile se pred fotografima.

Džejmi Li je za HELLO! otkrila kako je njihovo prijateljstvo uticalo na njen lik u filmu:

- Ema je predivna osoba, i kada sam je upoznala prvog dana kod Džimsa i jednostavno sam se zaljubila u nju.

Moj posao u filmu je da budem njen najveći zaštitnik, a da biste nekoga zaštitili, morate ga voleti i ja sam je odmah zavolela.

Ema je uzvratila komplimentima:

- Odmah smo kliknule. Džejmi je divna, topla i velikodušna osoba, i svi se uz nju osećaju prijatno. Prijatno je biti pored nje, a njena ljubav prema poslu daje osećaj podrške kada ti je potreban.

Glumica je dodala i da je Džek Louden, koji tumači antipatičan lik u filmu, u stvarnom životu potpuno drugačiji:

- On je zgodan i drag, iako igra lik koji je prava gnida - našalila se Džejmi Li.

U filmu Džejmi Li tumači tetku Helen, podržavajuću i zaštitničku figuru koja pomaže Emi da se nosi sa porodičnim problemima.

Ema Meki je u Londonu zablistala u sako-haljini sa zlatnom asimetričnom suknjom. Izgledala je veoma srećno i samouvereno dok je pozirala pred fotografima.

Džejmi Li Kertis je poznata po tome što čuva mlađe kolege, uključujući Lindzi Lohan, sa kojom je igrala u Fiki Fradej iz 2003. i u predstojećem nastavku Fikijer Fradej (2025).

- Lindzi je imala 15 godina kada smo snimale prvi film, i ostale smo u kontaktu tokom celog života. Važno je, posebno u slučaju mladih glumaca, da im pokažete da je veza stvarna - rekla je glumica, dodajući da su se povezale i kroz iskustvo majčinstva.

Džejmi Li je majka Ani (38) i Rubi (29), dok je Lindzi Lohan u julu 2023. rodila sina Luai-a.

