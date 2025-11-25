Slušaj vest

Hrvatski glumac Dušan Bućan postao je viralan na internetu nakon što je za vikend objavio snimak na društvenim mrežama na kojem se valja u snegu.

Naime, on se skinuo samo u bokserice i bacio se u hladan sneg, a potom se po njemu i valjao i mazao ledeni sneg po telu. Kako je objasnio, ovo je sve deo pripreme pred odlazak u Dakar.

 Valjanje u snegu pre valjanja u pesku - napisao je u opisu ispod objave, aludirajući da će uskoro da ode u Dakar, gde su temperature visoke.

Dušanov snimak videlo je skoro 40.000 korisnika na internetu, a skupio je 500 lajkova.

