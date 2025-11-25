Slušaj vest

Ovako izgleda vikendica Jovana Memedovića:

U razgovoru za podkast "Atlas zdravlja", kao profesor fizičkog vaspitanja, Jovan Memedović je naglasio da postoji jednostavan, a izuzetno delotvoran vid vežbanja - šetnja po neravnom terenu uz nošenje ranca teškog najmanje pet kilograma.

"Najkorisnija je šetnja na neravnom terenu, gore-dole, s rancem težine 5, pa i više kilograma. On ti pravi fiziološku krivinu, ne da ti da se grbiš, nego te vuče nazad, pogotovu uzbrdo. Kompletna kičma ti radi i svi mišići održavaju. I to ukoliko bi uspeo nedeljno tri puta po sat vremena, sa tim si dosta uradio za sebe", objasnio je voditelj.

Od jutarnjih programa do avanturističkih putovanja

Jovan Memedović već više od tri decenije osvaja publiku svojim šarmom i profesionalizmom. Njegova karijera počela je 1994. godine, kada je bio deo Jutarnjeg programa RTS-a, što je bio njegov prvi susret sa televizijom.

„Završio sam DIF i odjednom mi kažu: ‘Napravili smo interni konkurs za Jutarnji program RTS-a, možda bi mogao ti, videćemo.’ Otišao sam, razgovarao i rekli su: ‘Ako biste došli, mi smo se odlučili za vas.’ Bilo je spontano, bez ikakve pripreme, čistog srećnog spleta okolnosti,” priseća se Jovan.

Jovan Memedović je voditelj kviza Potera Foto: Printscreen/RTS

Danas, dok ga publika pamti po avanturističkim emisijama i putovanjima širom sveta, komentari na društvenim mrežama ne prestaju: neki tvrde da se nije promenio, dok drugi ističu da sa godinama izgleda sve bolje.