Venčanje indijskog tehnološkog milijardera u palati koja se pojavila u filmu o Džejmsu Bondu i nastup Dženifer Lopez ostavili su bez daha ljude širom sveta. Sada je otkriveno i koliko novca je pop zvezda zaradila od nastupa na ovoj ceremoniji.

Džej Lo je bila i gošća i glavna zvezda večeri, a samo njeno pojavljivanje i nastup procenjuju se na čak 2 miliona dolara, dok se celokupna svadba navodno popela na neverovatnih 6,7 miliona dolara.

Ovako je Dženifer Lopez izgledala na venčanju:

Proslave na najraskošnijim lokacijama u gradu

Svadbeni spektakl je počeo 20. novembra u najčuvenijim Udaipurskim palatama.

DJ Tiësto otvorio je slavlje, nakon čega su usledile tradicionalne sangeet i mehendi ceremonije 21. i 22. novembra.

Lopez je nastupila nakon razmene zaveta 23. novembra, pretvorivši venčanje u pravi koncert pod otvorenim nebom.

Lista gostiju – miks Bolivuda, zapadnih VIP ličnosti i političke elite

Među ostalim slavnim gostima bili su brojni bolivudski A-liste glumci, poput Rama Čarana, britanske pevačice i glumice Sofi Čoudri i Nore Fatehi.

Proslavi, kojoj su prisustvovali svetski moćnici, pridružili su se i brojni bolivudski velikani, uključujući Ranvira Singa, Maduri Diksit, Kriti Sanon, Šahida Kapura, Jacqueline Fernandez i Karan Džohara.

Poslovni lideri, holivudske zvezde i političke ličnosti takođe su primećeni kako se prijavljuju u luksuzne hotele u Udajpuru povodom venčanja.

Lopez je ostavila malo toga mašti na bini u raznim kostimima da bi izvela svoje hitove, uključujući "Waiting for Tonight" i "On The Floor", dok su se gosti veselili uz njene hitove sa top-lista.

Na kraju večeri J.Lo je podigla čašu i poručila:

„Neka se ove porodice ujedine na ovaj predivan dan, i neka nas Bog sve blagoslovi.“

Ovako je izgledala svadba indijske naslednice:

Torta kao palata – remek-delo koje je ukralo šou

Iako je Lopez bila najveća muzička zvezda večeri, internet je brujao o još jednom detalju:

gigantskoj beloj svadbenoj torti nalik palati, ukrašenoj kupolama, lavovima, paunovima, slonovima i cvetnim kaskadama.

Kreaciju je izradio pariski luksuzni poslastičar Bastien Blanc-Tailleu, inspirisan arhitekturom Radžastana.

Torta je imala minijaturne srebrne kuglice i stepenaste ulaze – toliko savršene da je izgledala previše lepa da bi se sekla.

Kontroverze: “Rasipanje novca” i modni šokovi

Ipak, nije sve prošlo glatko. Lokalni mediji preneli su nezadovoljstvo zbog navodne cene svadbe, nazivajući je “besramnim rasipništvom”.

Ni Dženifer nije izbegla kritike – njen kostim u boji kože sa dubokim dekolteom skoro je „otkrio više nego što je trebalo“, a kasniji nastup u poluprovidnom crnom bodiju sa G-string leđima šokirao je deo publike.