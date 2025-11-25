Slušaj vest

Supruga milijardera i osnivača Virgin grupe, Sir Ričarda Bransona, Džoan Branson, preminula je posle pola veka zajedničkog života. Branson (75) se dirljivom objavom na Instagramu oprostio od svoje životne saputnice.

„Slomljenog srca delim vest da je Džoan, moja supruga i partnerka 50 godina, preminula. Bila je najdivnija mama i baka koju su naša deca i unuci mogli da požele. Bila je moja najbolja prijateljica, moja stena, moje svetlo koje me je vodilo, moj svet.

Volim te zauvek, Džoan.“

Skromni počeci: od Glazgova do karipskog ostrva ljubavi

Džoan je rođena 1948. godine u Glazgovu, Škotska, u porodici sa sedmoro dece. Njen otac je radio kao brodograditelj, dok se Džoan već kao tinejdžerka osamostalila i radila različite poslove između ostalog, vodila je i prodavnicu antikviteta.

Godine 1966. udala se za svoju ljubav iz mladosti, Ronieja Lijaha, ali su se razveli 1978. Upravo u tom periodu upoznala je Ričarda Bransona– susret koji joj je zauvek promenio život.

Ljubav koja je počela u muzičkom studiju

Džoan i Branson sreli su se 1976. u studiju Virgin Records. Branson je mnogo puta govorio da ga je osvojila u prvim trenucima – njena prirodnost, duh i topao osmeh ostavili su snažan utisak.

Venčali su se 1989. na Bransonovom privatnom ostrvu Necker Island, na Britanskim Devičanskim Ostrvima – bajkovitoj lokaciji na kojoj su zajedno stvarali porodični život.

Četrdeset godina braka i ljubav koja nije bledela

Za 40. godišnjicu braka, 2016. godine, Branson joj je posvetio javno ljubavno pismo.

U njemu je napisao:

„Doživeo sam ljubav na prvi pogled kada sam ugledao plavokosu, jednostavnu, šarmantnu Škotlanđanku po imenu Joan, koja je baš u tom trenutku pravila šolju čaja. Obično za 30 sekundi znam kakav je neko, a Joan je moje srce osvojila odmah. Bila je drugačija od svih žena koje sam ikada sreo. Bila je prelepa. Bila je pametna. Bila je duhovita. Bila je prizemna. Bila je zabavna. A imala je oči koje su bile čista magija.“

Ostaje upamćena kao žena koja je stajala iza imperije

Iza glamura, poslovnih rizika i Bransonove globalne slave, Džoan je bila njegova osnova, njegov oslonac i tiha snaga njihovog porodičnog carstva. Njena smrt ostavlja nenadoknadivu prazninu u životu porodice Branson, ali i u srcima onih koji su poznavali njenu toplinu, inteligenciju i skromnu harizmu.