"Sećam se Jugoslavije. Za one koji su je zaboravili ili nisu u njoj živeli. Bila je to zemlja u kojoj se nisu u školi ubijala deca. Nikad ni u jednu jugoslavensku školu nije ušao naoružani klinac i pucao u dečicu ili “drugarice”. Psihijatrijski bolesnici, bez obzira na uzrast, bili su pod ključem. Lekari su lečili, nisu sarađivali s mafijom, trpali u džepove ogromne sume, a onda bili vraćeni na posao. Nekakav ministar Beroš se u Jugoslaviji nije mogao dogoditi. Pred neki dan su zagrebački “klinci” zapalili neboder. Dečica iz finih porodica dosad “nepoznata policiji”. Policija ih je uhitila u rekordno kratkom roku i u još kraćem roku otkrila da je u igri “igra”. Nikad deca u Jugoslaviji nisu palila nebodere, dilovala drogu, terorisala čitave kvartove…Nikad u Jugoslaviji nisu navijači organizovali ratove na cesti, razbijali kafiće i sejali strah organizovani u naoružane, besne grupe.Neke sudije u Jugoslaviji jesu bili korumpirani. Neki. Danas u Hrvatskoj tražiti pravdu na sudu jednako je kao u Gazi od Izraelaca tražiti milost. Nešto o Crkvi. Molili smo se u crkvi, ne u školi. Popovi nisu t****i decu jer su znali da će, ako ih uhvate, ostatak života tucati kamen. Čitamo ovih dana kako je Vladimir Groščić, donedavni upravnik Klinike za psihijatriju Sv. Ivan u Jankomiru opušteno krao godinama. Ništa se zbog toga Groščiću neće dogoditi, past će naviše", piše u Vedraninom blogu, a onda se dodatkla i Tomsona: