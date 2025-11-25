Slušaj vest

Fudbaler Kristijano Ronaldo i njegova verenica Georgina Rodrigez planiraju venčanje na posebnom mestu u rodnoj Madeiri fudbalske zvezde.

Veridba i planovi za svadbu

Ronaldo (40) i Georgina (31) verili su se u avgustu, nakon devet godina veze. Prema informacijama Jornal da Madeira, CR7 je odlučio da venčanje bude u njegovom rodnom mestu, a ceremonija se očekuje tokom leta, nakon Svetskog prvenstva.

Superzvezda Al-Nasra izabrala je katedralu u Funchalu za ceremoniju, dok će prijem biti organizovan u luksuznom hotelu.

Istorijsko značenje lokacije

Katedrala je najstarije mesto bogosluženja u gradu, otvorena 1514. godine. Krov je izrađen od rezbarenog cedra sa Madeire, a crkva se smatra duhovnim srcem regije zbog centralne lokacije, piše The Sun.

Za kapitena Portugala, ovo mesto ima poseban značaj jer je udaljeno manje od dva kilometra od bolnice u kojoj je rođen. Takođe, u blizini je i njegov prvi klub Nacional da Madeira, gde je Ronaldo proveo dve godine pre nego što je sa 12 godina prešao u Sporting Lisabon 1997. godine.

Porodična idila Kristijana i Georgine:

Porodična priča

Kristijano i Georgina upoznali su se 2016. godine, dok je ona radila u Gucci prodavnici u Španiji, za vreme kada je Ronaldo igrao za Real Madrid. Par ima dvoje zajedničke dece: Alanu (7) i Bellu (3), a zajedno čine porodicu sa troje Ronaldoove dece rođene preko surogat majki: Cristiano Jr (15) i blizanci Mateo i Eva Maria (8).

Ronaldo je otkrio da su upravo njegova deca podstakla njega da konačno zaprosi Georginu.

Georgina je izgradila karijeru kao preduzetnica, manekenka i ličnost na društvenim mrežama, dok zajedno sa Ronaldom stvara srećnu porodičnu svakodnevicu.

