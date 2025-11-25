Slušaj vest

Holivudska glumica Tara Rid podnela je prijavu policiji nakon što je, kako tvrdi, bila drogirana tokom izlaska u jedan bar u Čikagu prošlog vikenda.

Njena predstavnica za medije, Džejn Oven, poručila je za Entertainment Weekly:

„Tara Rid je podnela policijsku prijavu nakon incidenta u kojem veruje da joj je piće bilo podmetnuto. U potpunosti sarađuje sa istragom. Oporavlja se i moli za privatnost u ovom traumatičnom periodu. Takođe upozorava sve da budu oprezni, da paze na svoja pića i nikada ih ne ostavljaju bez nadzora, jer se ovo može desiti bilo kome.”

Dodala je da glumica trenutno neće davati dodatne izjave.

„Piće je bilo pokriveno salvetom znala sam da nešto nije u redu“

Rid, poznata po ulozi u „American Pie”, ispričala je za TMZ šta se tačno dogodilo.

Rekla je da je nakon dolaska u hotel sišla do bara na piće i cigaretu:

„Uzela sam piće, ostavila ga na šanku i izašla da zapalim. U lobiju je bila gomila Jutjubera, snimali su sve i delovalo je čudno. Kada sam se vratila, moje piće je bilo prekriveno salvetom. To mi je bilo sumnjivo, jer ja to nisam stavila.”

Naglo gubljenje svesti

Nakon nekoliko gutljaja, desilo se nešto što nije mogla da objasni:

„Nisam ni završila piće samo sam se srušila. Sledeće čega se sećam je da sam bila u bolnici osam sati kasnije.”

U bolnici su joj, kako kaže, rekli da je bila drogirana, ali nije pitala kojim tačno sredstvom.

„Sve je bilo maglovito. Ne znam ni sama šta se dogodilo.”

Glumica ističe da je situacija mogla da se završi tragično:

„Ceo događaj je baš zastrašujući. Srećna sam što sam bila na javnom mestu i što je obezbeđenje bilo tu da mi pomogne. Jer da se ovo desilo negde gde nema ljudi, moglo je da dođe do silovanja ili nečeg još goreg. Svi moraju da budu svesni da ovako nešto može da se desi. Ne znam šta su mi stavili u piće, ali šta god da je potpuno me oborilo.”