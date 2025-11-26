Slušaj vest

Dženifer Lopez je tokom godina dobila čak šest vereničkih prstenova — od Ojanija Noea, Krisa Džada, Šona "Didija" Kombsa, Aleksa Rodrigeza i, naravno, dva puta od Bena Afleka. Iako nema mnogo sreće u ljubavi i braku, sada je odlučila da svoju bogatu ljubavnu prošlost pretvori u unosnu poslovnu budućnost.

Novi posao sa brendom Zen Diamond

Dženfier Lopez je tako postala zaštitno lice turskog brenda nakita Zen Diamond. Pozirajući u beloj venčanici spuštenih ramena i sa blještavim prstenom na domalom prstu, 56-godišnjakinja je postala globalna ambasadorka brenda poznatog upravo po vereničkom prstenju.

Koliko zarađuje?

Kako saznaje Page Six, nova saradnja navodno će joj doneti oko 10 miliona dolara za promociju vereničkih prstenova Zen Diamonda. Ipak, u svetu superzvezda taj se iznos smatra iznenađujuće skromnim, posebno za nekoga njenog kalibra. Izvor blizak pregovorima za pomenuti portal otkrio je da je pevačica i glumica nekada bez problema sklapala mnogo unosnije poslove.

Navodno je ranije dobijala 20, 30, pa čak i 50 miliona dolara za reklame.

"Ona nije jedna od onih osoba koje su očajne i kojima treba novac. Ona samo želi da ljudi pričaju o njoj", zaključio je izvor, potvrđujući da je Lopez ovim potezom želela da "podigne prašinu" i učini da se ponovo govori o njoj.

(Kurir.rs/Tportal)

