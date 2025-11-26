Slušaj vest

Iako još uvek nema zvanične najave o ovom pitanju, sada izgleda jasno da Slovenija neće učestvovati na Evroviziji 2026. godine, niti će prenositi takmičenje. Nacrt Produkcionog plana (PPN) jasno pokazuje da javni emiter RTVSLO ne namerava da učestvuje u takmičenju, niti da ga emituje. Zapravo, ukoliko Izrael pobedi u Beču, Slovenija se neće vratiti ni 2027. godine.

Zašto je doneta ova odluka?

Pored dobro poznatog stava RTVSLO da neće učestvovati ukoliko Izrael ostane na listi zemalja učesnica — stava koji je ponovo naglašen nakon što je EBU objavio promene pravila — u nacrtu programa navedeno je i da će 2026. godine prioritet biti dat velikim sportskim događajima.

Odnosi sa EBU

RTVSLO će nastaviti saradnju sa EBU kroz razmenu vesti, koncerata i specijalnih emisija. Stručnjaci EBU će učestvovati u projektima integracije vesti, dok će zaposleni sa slovenačkog javnog servisa i dalje biti deo EBU odbora u 2026. godini, budući da su njihovi mandati izabrani 2025. i traju dve godine.

Sve navedeno jasno ukazuje da RTVSLO smatra Izraelovu participaciju izvesnom, te se ne očekuju nikakva iznenađenja tokom EBU sastanka u Ženevi 4. i 5. decembra. Tada bi i zvanično trebalo da bude potvrđeno povlačenje Slovenije sa 70. Pesme Evrovizije.

