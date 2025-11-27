Slušaj vest

Poznata glumica Kalina Kovačević otvoreno je govorila o traumatičnom periodu kroz koji je prošla nakon što je na svet donela svoju ćerku Mionu iz prvog braka sa fudbalskim agentom Radetom Ćaldovićem. Radost zbog prinove trajala je kratko — samo tri dana posle porođaja razvila je tešku infekciju koja je dovela do sepse.

Kako je ispričala, infekcija materice dovela ju je do stanja opasnog po život:

"Tri dana posle Mioninog rođenja dobila sam sepsu. Završila sam u bolnici na dugotrajnom lečenju, šest nedelja sam bila tamo. Bebu sam viđala, ali nije mogla da bude pored mene zato što sam primala jake antibiotike. To je bio jedan od najtežih perioda mog života."

Kada je njen organizam burno odreagovao na terapiju, doživela je i kliničku smrt:

"U jednom trenutku mi je pred očima prošao ceo život, nisam osećala strah. Samo sam mislila na to šta će biti sa mojim detetom. Posle toga se ničega ne sećam," govorila je glumica otvoreno u emisiji "Balkanskom ulicom".

Oporavak od nule

Buđenje iz kome značilo je i početak duge borbe. Kalina je morala ponovo da uči da hoda, jer je telo bilo potpuno iscrpljeno — pet meseci ležanja tokom održavanja trudnoće, a zatim još dva meseca borbe sa sepsom ostavili su posledice.

Kalina Kovačević u emisiji Realna priča Foto: Kurir Televizija

"Zbog tolikog perioda nepokretnosti skupljala mi se voda u kuku, rana se inficirala, mišići potpuno oslabili. Nisam mogla da uskladim pokrete ruku i nogu", prisetila se.

Fizičke vežbe i upornost polako su donosili rezultate: "Sećam se aplauza kada sam prvi put uspela sama da dohvatim flašicu vode. Taj osećaj nikada ne zaboravljaš."

Snaga za novu trudnoću

Uprkos teškom iskustvu, ljubav prema partneru Vladimiru Rekoviću i želja za još jednim detetom dale su joj snagu da ponovo ostane u drugom stanju.

"Mnoge žene me pitaju kako sam se usudila. Ali kada znaš šta želiš i za koga se boriš, hrabrost dođe prirodno", iskrena je bila glumica.

Kalina Kovačević imala je traumatično iskustvo nakon porođaja Foto: Promo

"Nisam slaba — naprotiv, vrlo sam jaka"

Kalina naglašava da ne želi da je ljudi doživljavaju kao krhku osobu: "Ljudi često pogrešno procene, očekuju nežnu i krhku glumicu, a onda shvate da pored sebe imaju nekoga ko je po energiji ravnopravan muškarcu. Ja sam jaka žena i ponosna sam na to."

Ova iskustva, kaže, naučila su je da ceni život i sve što danas ima.

