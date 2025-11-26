Slušaj vest

Glumac i pevač Majkl Delejno preminuo je u 84. godini, prenosi Daily Mail.

Delejno se pojavio u filmskoj franšizi "Igraj svoju igru" (Ocean's Eleven), kao i u popularnim TV serijama poput "Čarlijevi anđeli“ (Charlie's Angels), "Džefersonovi“ (The Jeffersons), "Čudesna žena“ (Wonder Woman) i „Magnum, P.I.“.

Njegova supruga, Džin Delejno, rekla je za Hollywood Reporter da je njen suprug preminuo od srčanog udara 20. oktobra u bolnici u Las Vegasu.

Glumac je živeo u Las Vegasu od 1992. godine, a donedavno je nastupao. U filmu "Igraj svoju igru" (2001) i nastavku istoimenog ostvarenja (2004) tumačio je ulogu menadžera kazina.

Rođen u Njujorku 1940. godine, Delejno je karijeru započeo kao pevač. Glumačku karijeru započeo je 1970, a među njegovim prvim filmskim ulogama bila je i ona u filmu "Catlow“ iz 1971. godine, u kom je glumio zajedno sa Julom Brinerom i Lenardom Nimojem.

Godine 1974. igrao je vatrogasca Sonija Kaputa u svih 13 epizoda serije "Firehouse", ali njegova najzapaženija televizijska uloga bila je u seriji "Rhoda", u kojoj je tumačio Džonija Venčura, pevača iz noćnog kluba koji se pojavio u 11 epizoda.

Iza njega su ostali supruga, ćerka Bri, unuci Majkl i Linkoln i unuka Džekson.

Video: Sahrana oca Marije Šerifović