Džes Brolin(53) fotografisan je nedavno u gradu Ohaj u Kaliforniji, kako čeka besplatan prevoz. Zdravlje mu je vidno narušeno, kuburi sa viškom kilograma (158 kg), borio se sa beskućništvom i finansijskim kolapsom, koji ga i dalje prate u stopu.

Njegov brat, čuveni glumac Džoš Brolin (57), živi u Montesitu u višemilionskoj vili koju je kupio prošle godine. Primećen je nedavno u šetnji gradom kako uživa u omiljenom piću.

Nakon što je potrošena imovina koju je Džesu Brolinu ostavila pokojna majka, glumica Džejn Kameron Ejdži, on je postao beskućnik i od 2011. živeo je u kamionetu iz 1981. godine.

Kada se kamionet pokvario tri godine kasnije, završio je na ulici. Ljudi su ga viđali kako traži hranu po kontejnerima.

Dva sina holivudske legende: jedan milioner, drugi beskućnik

Džes i Džoš Brolin odrastali su prvo na ranču u Paso Roblesu, a zatim u vili u Santa Barbari. Stariji brat postigao je svetski uspeh glumeći u filmovima "Avengers", "Men in Black" i "No Country for Old Men". Njegovo bogatstvo procenjuje se na 45 miliona dolara.

Mlađi Džes Brolin glumio je u dva filma, radio je zatim kao voditelj, pa doživeo pad. Džoš Brolin ženio se tri puta, od 2016. je u braku sa glumicom Ketrin Bojd Brolin (38) koja je zaradila pet miliona dolara, prema pisanju gistlover.com.

Holivudski glumac ima ćerku Iden Brolin (31) koja se poput njega bavi glumom i sina Trevora Brolina (37) koji je producent. Decu je dobio u braku sa glumicom Alis Ader. Bio je oženjen i Dajanom Lejn.

Džes Brolin, nakon što je godinama živeo na ulici, sada boravi u skromnom hotelu Topa Vista koji je u vlasništvu LA mogula noćnih klubova Stiva Edelsona.

Džoš Brolin pušio marihunu sa 9 godina, sa 11 izgubio nevinost

Glumac milioner otkrio je u svojim memoarima iz 2024. "From Under the Truck" da je imao "neobično" detinjstvo.

Vozio je motocikl sa četiri godine, pušio travu sa devet, izgubio nevinost sa 11, a probao LSD sa 13 godina. Najbolji prijatelj mu se ubio, dok je kao tinejdžer bio 12 sati pod dejstvom droge.

Borio se sa alkoholizmom, dobio devet zatvorskih kazni, dve pre presudne uloge u "The Goonies", koja ga je proslavila.

Gluma je postala beg od njegovih destruktivnih navika, ali je ipak završio u jeftinom prenoćištu u Portlandu 1990. gde je jedno vreme živeo, a kasnije u onome što je nazvao "iznajmljenom ćelijom" u Njujorku.

Karijera mu je procvetala nakon filma "No Country for Old Men" za ulogu u filmu "Milk" bio je nominovan za Oskara. Usledile su role u blokbasterima.

Glumac je 2021. saopštio da je trezan osam godina. Zahvalio se supruzi na podršci.

Smrt majke je uništila Džesa Brolina

Otac Džesa i Džoša Brolina je legendarni glumac Džejms Brolin(85), oženjen čuvenom Barbarom Strajsend (83).

Džejms Brolin je od 1998. u braku sa Barbarom, ona je njegova treća supruga. Od 1966. do 1984. bio je oženjen Džejn Kameron Ejdži, koja je poginula 1995. u saobraćajnoj nesreći. Imala je 55 godina.

Džos Brolin je u memoarima naglasio da mu se majka stalno priviđa, "odbija da ne bude tu", kako je naveo.

Legendarna Barba Strajsend koja ima 510 miliona dolara, izjavila je ranije da porodica želi da pomogne Džesu, ali da on odbija pomoć.

"Jako ga volimo i želimo mu samo najbolje", poručila. Ipak, mnogi se i dalje pitaju zašto se više ne trude iako on, prema njenim rečima, odbija podršku. Možda bi neki dodatni razlog pojasnio situaciju, ali sumorna slika njegovg života rastužila je planetu, a pitanje da li se zaista porodici trudi ili je nešto drugo u pitanju, ostaje otvoreno.

Za mnoge bilo kakav razlog ne bi bio dovoljno opravdanje da ne pomognu dragoj osobi.

Podsećanja radi, Barbra Strajsend i Džejms Brolin žive u skupocenoj vili u Malibuu. U slično vreme kada je Džes fotogarfisan na ulici, Džoš Brolin je uživao u surfovanju u suncem okupanom Montesitu

