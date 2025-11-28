Slušaj vest

Edi Sedžvik je još kao tinejdžerka maštala da jednog dana snimi sopstvenu verziju "Alise u Zemlji čuda", da pobegne u svet u kojem joj detinjstvo više ne bi bilo teret.

Umesto da postane junakinja svoje priče, drugi su napisali scenario njenog života — scenario u kojem je proglašena "najlepšom praznom školjkom boemskog Menhetna", u kojem su je dočekali bolnički hodnici, pogrešni ljudi i tableta od koje se ne bude. Iako je živela svega 28 godina, postala je simbol jedne epohe. Ovo je priča o njenoj svetlosti i njenoj tragediji.

Porodica koja je spolja izgledala savršeno

Porodično imanje Sedžvikovih u Santa Barbari delovalo je kao scena iz filma: prostrana kuća, savršeno uređeni vrtovi i pedigre konji. Iza te slike, međutim, krio se mrak. Porodica, iako ugledna, imala je duboke pukotine. Ediin otac, Frensis, bio je psihički nestabilan i agresivan. Imao je dijagnostikovan bipolarni poremećaj još pre nego što je dobio decu, ali je uprkos savetima lekara želeo veliku porodicu — završili su sa osmoro dece.

Deca su bila izolovana, školovana kod kuće i odvojena od spoljnog sveta. Kada je Edi otkrila očevo neverstvo, brutalno ju je kaznio i poslao psihijatru kako bi "izlečila svoje fantazije". Kasnije je bratu poverila: "Zlostavljao me je." Od tog trenutka polako je nestajala — prvo iz detinjstva, zatim iz sopstvenog doma, a na kraju iz same sebe.

Bekstvo u Njujork i susret sa stvarnim svetom

Sa 21 godinom odlazi u Njujork, tražeći život koji je oduvek zamišljala. Preselila se u stan koji je nasledila, bez dovoljno novca, ali sa harizmom i prezimenom koje je otvaralo sva vrata. Želela je da vidi kako izgleda sloboda — a našla je svet pun muzike, dima, sjaja i iluzija.

Endi Vorhol, nekadašnji partner Edi Sedžvik Foto: Rojter

Godine 1965. upoznaje Endija Vorhola. Njega je opčinila njena krhka aura i jedinstveni izgled, a ona je u njemu videla čoveka koji bi mogao da je razume. Bili su nerazdvojni: snimali su filmove, provodili sate u razgovoru i živeli noći uz Velvet Underground.

Uspon u svetu mode, ali praznina iznutra

Edi je preko noći postala modna ikona. Vogue ju je proglasio "licem decenije". Bila je svuda — u klubovima, časopisima, studijima. Njen stil postao je trend koji su mnogi kopirali: crni trikoi, krzneni kaputi, viseće minđuše. Ipak, u Vorholovim filmovima najčešće je tumačila karikature bogatih, nesrećnih žena. U stvarnosti, nije se osećala ništa ispunjenije.

"Umorna sam od toga da budem samo dekoracija", govorila je. Želela je ozbiljne uloge i pravu umetnost, dok je on od nje pravio mit, a nju samu polako gubio.

Pričalo se da ju je Bob Dilan inspirisao tokom rada na albumu "Blonde on Blonde". U njemu je tražila spas, ali se i on povukao — kao i mnogi koji nisu mogli da podnesu njenu ranjivost.

Raskid sa Vorholom i pad

Edi Sedžvik imala je tragičnu životnu priču Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Krajem šezdesetih, odnos između Edi i Vorhola se raspao. On ju je isključio iz svog kruga, ona ga je optuživala za izdaju. Posle njegovog ćutanja, za nju je to bio kraj jednog sveta.

"Mislila sam da sam njegova osoba. Verovala sam mu", rekla je kasnije.

Na njeno mesto došle su nove muze, dok je Edi ostala sama, sa istim trikoom i istim neizlečenim ranama.

Pokušaj povratka i novi slom

Potom je pristala da snimi film "Ciao! Manhattan", gde je igrala drugačiju verziju sebe — umornu, potrošenu, ali stvarnu. Tokom snimanja zamalo je stradala u požaru u hotelskoj sobi, nakon što nije ugasila sveće. Preživela je, ali jedva. Vratila se u Kaliforniju, pokušavala da se leči, pisala pisma i verovala u novi početak.

"Bila sam na dnu. Ali sada je drugačije. Želim da budem srećna", govorila je u jednoj psihijatrijskoj ustanovi.

Tamo upoznaje Majkla Posta. Venčali su se 1971. godine i neko vreme delovalo je da se Edi vraća sebi — bez alkohola, bez droga, sa nadom. Ali mir je kratko trajao. Jesen je donela stare navike i nove lomove.

Kraj koji je došao tiho

Edi Sedžvik imala je tragičnu životnu priču Foto: Printscreen/Instagram/kciwgdeseide

Novembra 1971. pojavila se na modnoj reviji, nasmejana i mirna. To je bio njen poslednji javni izlazak. Te noći predozirala se lekovima.

Otišla je prerano, previše izlomljena, previše osetljiva za svet koji ju je slomio. Edi nije bila glumica koja igra uloge — ona ih je živela, do poslednjeg daha. Da je ikada snimila film o Alisi, verovatno bi bila nezaboravna. Ali umesto Alise, ostala je samo Edi — devojka koja je želela da pripada sebi, a postala je zarobljenik tuđih očekivanja.

