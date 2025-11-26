Slušaj vest

Tokom prošlog vikenda je u Muzeju islamske umetnosti u Dohi održana gala večera u okviru Fashion Trust Arabia, događaja koji je osmišljen kako bi se isticao rad dizajnera sa Bliskog istoka.

Na glamuroznoj večeri, održanoj pod pokroviteljstvom Ane Vintur, Frančeska Karocinija i šeike Al Majase bint Hamad Al-Tani, pojavili su se brojne poznate ličnosti iz sveta mode, filma i beaty industrije, kao i jordanska kraljica Ranija.

Foto: Astra Marina/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Među najzapaženijijma je bila i srpska infuenserka Tamara Kalinić.

- Hvala vam što ste me pozvali na ovako važno veče - napisala je Tamara na društvenoj mreži Instagram koja se na ovom događaju pojavila sa svojim verenikom Filipom Testom.

Ona je za ovu posebnu priliku odabrala kreaciju brenda Yasmin Mansour koja je sve očarala. Rad ovog brenda kombinuje skulpturalne siluete sa eksperimentisanjem sa materijalima, kao i povezanost sa futurizmom uz posvećenost održivoj modi

Foto: Balkis Press/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Top haljina neobičnog kroja u boji šampanjca je od struka bila pravo skulpturalno delo koje je dosezalo do poda.

Uz ovu upečatljivu kreaciju, Tamara Kalinić je iskombinovala zlatne sandale sa kaišićima.

Nosila je neobičnu, efektnu ogrlicu sa medaljonom.

Što se tiče frizure, kosu je sklonila sa lica i pustila da pada niz leđa, a šminka je pratila prirodne tonove i naglašavala njene crte lica.

VIDEO: Tamara Kalinić