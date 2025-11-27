Slušaj vest

Jedna od pevačica sa najmoćnijim glasom svih vremena, Tina Tarner, preko 60 godina gradila je i trajala na rok sceni planete, a juče bi proslavila 86. rođendan. Kraljica roka nizala je vrtoglave uspehe, osvajala nagrade i harala svetom, dok joj u privatnom životu ni najmanje nisu cvetale ruže već naprotiv.

Poslednja tragedija koju je doživela bila je smrt njenog sina Ronija (62) koji je pronađen mrtav u Los Anđelesu. Iako su komšije nekoliko puta pokušale da ga ožive, nisu u tome uspele. Uzrok smrti nije odmah otkriven, ali je bilo poznato da se Roni već neko vreme borio sa kancerom.

U galeriji pogledajte fotografije Tine Tarner:

1/11 Vidi galeriju Tina Tarner obeležila je jednu muzičku epohu Foto: FashionPPS / Zuma Press / Profimedia, Eros Ramazzoti/youtube

Tina se povodom smrti sina tada oglasila na Instagramu podelivši svoju crno-belu fotografije uz reči: "Tužna sam. Zatvorim oči i mislim na tebe, mili moj sine".

Nažalost, smrt sina usledila je samo 4 godine nakon tragedije koja ju je zauvek promenila. Naime, Tina je 2018. godine izgubila i sina Krejga koji je izvršio samoubistvo. Posle njegove smrti Tina je napisala na Instagramu.

"Moj najtužniji trenutak u majčinstvu. U četvrtak, 19. jula, rekla sam poslednje zbogom sinu, Krejgu Rejmondu Tarneru, kada sam se okupila sa porodicom i prijateljima da pospemo njegov pepeo na obali Kalifornije. Imao je 59 godina kada je tako tragično umro, ali on će uvek biti moja beba".

Nažalost, Tinin život bio je ispunjen nedaćama i tragedijama, a iako je mislila da je pod stare dane pronašla svoju sreću, čini se da je život za nju imao druge planove.

Roditelji su je napustili

Tina Tarner je rođena kao Ana Me Bulok 26. novembra 1939. godine u mestu Natbuš, država Tenesi. Majka Zelma bila je radnica u fabrici, a otac, Flojd Ričard, baptistički sveštenik. Kada je imala deset godina, nju i sestru Alenu napustila je majka, a tri godine kasnije isto je učinio i otac. O sestrama je brinula baka, nakon čije smrti odlaze kod majke u Sent Luis. Tamo je Ana pohađala Sumner High School, a naveče sa sestrom često odlazila u noćne klubove.

Upoznaje Ajka Tarnera

U klubu Imperial je, kao 17-godišnjakinja, upoznala bluz gitaristu Ajka Tarnera, koji je tamo nastupao sa svojom grupom "Kings of Rhythm". Ana je jednako bila oduševljena Ajkom i njegovom muzikom, a kada je on čuo kako peva, pozvao ju je u grupu i ubrzo je postala stalni prateći vokal.

Imala je 18 godina kada je počela da peva s Ajkom i bila poznata kao Little Ann, te zaboravila nekadašnju želju da postane medicinska sestra. Godine 1960. nije se pojavio pevač koji je s Ajkom trebao da snimi pesmu A Fool in Love i Ana je to učinila umesto njega, mada Ajk nije imao nameru da je zadrži u grupi. Kada je čuo njenu besprekornu interpretaciju, promenio je mišljenje i planove. Pesma je postala veliki hit i zauzela drugo mesto na američkoj top-listi, Ana je promenila ime u Tina i postala prepoznatljivi simbol Ajkovog benda.

Uskoro su Ajk i Tina punili male i velike noćne klubove, gde publika nije toliko dolazila zbog pesama koliko zbog neverovatno spektakularnih nastupa energične Tine. Svetsku slavu je stekla izuzetno zapaženim nastupom na koncertu Roling Stonsa 1969. godine, gde su Ajk i Tina svirali kao predgrupa, a Mik Džeger, tvrde mnogi, od tada imitira neke od Tininih pokreta na sceni.

Zlostvljanje od strane partnera

"Tina je jednostavno fantazija svakog muškarca, ona je božanstvena, luda, šik. S Tinom se čovek oseća kao da je u stanju savladati najsnažniju oluju," izjavio je legendarni pevač Roling Stonsa.

Ajk Tarner je bio vrhunski muzičar i mozak cele ekipe, ali i zavisnik od alkohola i droge, posesivan i veoma sklon nasilju. Često je tukao Tinu, terao je da nastupa bolesna, varao na svakom koraku, zbog čega je par neretko bio na meti medija. Konstantno maltretiranje, boravci u bolnici, operacija nosa nakon pretrpljenih batina i pokušaj samoubistva konačno su naterali Tinu da ga 1976. godine napusti.

Beg sa par centi u džepu i karticom za gorivo

Nakon još jedne svađe, pobegla je puna modrica iz hotelske sobe. U džepu je imala samo 36 centi i karticu za gorivo te se sledećih nekoliko meseci krila kod prijatelja. Brak je zvanično okončan 1978. godine, a Tina nije tražila ništa, ni novac ni nekretnine, želela je samo da zadrži scensko ime koje joj je Ajk dao, jer ga je činilo i njegovo prezime.

"Kada sam ga pogledala bila sam zaista ljuta jer je mnogo toga pogrešno prikazano. Ali, onda su počele da mi prilaze žene koje su gledale film i da mi govore kako su posle njega smogle hrabrosti da prekinu svoje nasilne brakove ili da im je film pomogao da se bolje osećaju. Time se veoma ponosim.", rekla je Tina.

Tina je imala 2 sina

Tina je bila majka dva sina – Krejga (rođen 1958), iz veze sa Rejmondom Hilom, saksofonistom iz Ajkovog benda, i Ronalda (rođen 1964), iz veze s Ajkom.

Prvi sin je rođen pre braka s Ajkom, s kojim se tajno venčala u Meksiku 1962. godine, mada ni taj jedini Tinin brak nije bio legalan, jer se Ajk nikada nije zakonski rastao od prve supruge. Nakon traumatičnog bračnog iskustva nije imala ozbiljnih veza, sve dok 1985. na londonskom aerodromu nije upoznala Ervina Baha, najpoznatijeg nemačkog producenta i direktora muzičke kuće EMI.

Od 1986. godine živeli su zajedno, prvo u Kelnu, a zatim se 1994. godine sele u Švajcarsku, na obalu Ciriškog jezera. Par je živeo povučenim životom, daleko od medija, uglavnom na relaciji Švajcarska – Francuska (u vili nadomak Nice) – Engleska.

Suprug joj spasio život

U decembru 2016. legendarna američka pevačica i spisateljica Tina Tarner bila je na samrti, budući da su njeni bubrezi funkcionisali sa svega 20 odsto.

Nekada velika muzička diva bila je suočena s dva izbora: dijaliza ili transplantacija, a onda je na scenu “stupio” njen suprug, nemački muzički direktor Ervin Bah.

Tina Tarner i Šer Foto: CelebrityArchaeology.com / Alamy / Profimedia

On je svojoj supruzi donirao bubreg i tako odgirao veliku ulogu u njenom životu. Tina je 2021. godine rešila da ode u penziju, a nakon poslednjeg koncerta na turneji, izjavila je:

"Bilo je predivno, fenomenalno, puna sam utisaka. Publika je bila fantastična i zato sam presrećna. Ovo je bio pravi način da obeležim 50 godina karijere."

Slavna Tina Tarner preminula je prošle godine 24. maja u 83. godini.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor