Dženifer Lopez izazvala je burne reakcije zbog svojih odevnih kombinacija nakon što je angažovana da nastupi na raskošnom venčanju u Indiji. Iako su gosti, čini se, uživali u spektaklu, korisnici društvenih mreža imali su podeljena mišljenja o njenim kostimima.

Venčanje od 6,7 miliona dolara

Netra Mantena i Vamsi Gadiradžu venčali su se ove nedelje u blizini palate Tadž Lejk, poznate po pojavljivanju u filmu o Džejmsu Bondu, "Oktopusi". Za organizaciju spektakularnog događaja navodno je potrošeno oko 6,7 miliona dolara, što objašnjava kako se Džej Lo našla na spisku zvanica. Među prisutnima su bili i brojni bolivudski glumci, ali i Donald Tramp Džunior, sin sadašnjeg američkog predsednika.

U galeriji pogledajte kostime Dženifer Lopez na svadbi ćerke indijskog milijardera:

Podeljene reakcije na odevne kombinacije

Naravno, kad angažujete Dženifer Lopez, očekujete i nastup, ali odeća koju je nosila na sceni izazvala je burne rasprave. Iako je nepisano pravilo da na venčanju niko ne bi smeo da zaseni mladu, Lopez je na binu izašla u sjajnom trikou i mrežastim čarapama, što je deo javnosti ocenio neprimerenim.

"Šta to, dođavola, nosi?"

Pevačica je promenila nekoliko kombinacija, uključujući svetlucave trikoe i crni bodi, a komentari na društvenim mrežama ubrzo su se zaređali. Dok su se jedni pitali "šta to, dođavola, nosi?" i "gde joj je, dođavola, suknja?", drugi su je optužili za "ogroman propust u kulturnoj osetljivosti" i njen izbor nazvali "vulgarnim".

Ipak, svako ko je ikada video nastup Dženifer Lopez zna kakav je njen scenski stil. Par koji ju je angažovao dobio je tačno ono što je i platio, a sudeći prema snimcima, gosti su plesali i odlično se zabavljali.

Mnogi su stali i u odbranu pevačice, ističući da je izgledala "apsolutno zapanjujuće", te da je imala "neverovatan" nastup. Njeni obožavatelji su pohvalili njenu "klasu, stil, eleganciju i odvažne kostime", zaključivši kako je nemoguće svima ugoditi, prenosi Index.hr.

Nezgode s odećom na bini

Ovo nije prvi put da se Džej Lo suočila s problemima s garderobom. Ranije ove godine, tokom nastupa u Varšavi, spala joj je suknja, nakon čega se obratila publici rečima: "Ovde sam u donjem vešu". Nakon nekoliko neuspešnih pokušaja da je popravi, 56-godišnja zvezda jednostavno ju je bacila u publiku, a mnogi su pisali da je "nezgoda" bila nameštena.

