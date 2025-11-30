Slušaj vest

Kraljica Ranijaod Jordana prošlog vikenda je otputovala u Dohu kako bi prisustvovala gala večeri u okviru Fashion Trust Arabia, događaju koji je osmišljen kako bi se isticao rad dizajnera sa Bliskog istoka.

Brojne poznate ličnosti poput Edrijena Brodija, Georgine Rodrigez, sestara Spenser i Natalije Vodianove, Ane Vintur su se našle na ovom događaju, a tu je bila i jordanska kraljica Ranija, koja je zasenila sve svojim stajlingom.

Kraljica Ranija Foto: Balkis Press/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jordanska kraljica je poznata po svojim elegantnim i razigranim modnim izborima, a ni ovog puta nije propustila priliku da nas oduševi jednim unikatnim stajlingom.

Gornji deo kombinacije činila je asimetrična bluza sa puf interesantnim rukavima u zagasitoj zlatnoj nijansi. Donji deo stajlinga činila je duga plava suknja koja je u visini struka imala širok pojas koji je bio ukrašen kamenčićima.

kraljica Ranija Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Uz nju su se savršeno spojile Diorove metalik zlatne salonke ukrašene šljokicama koje je takođe reciklirala.

Sve je upotpunila ledenoplavim lakom za nokte koji se fantastično uklopio sa suknjom.

Jordanska kraljica je na pomenutom događaju pozirala sa Anom Vinturom, a ostaje nepoznato da li bi poznata modna urednica odobrila ovo modno izdanje Ranije.

