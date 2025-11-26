Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se video koji je za kratko vreme izazvao buru komentara: legendarni modni dizajner Kelvin Klajn (83) pojavio se na događaju svoje modne kuće, organizovanom u saradnji sa magazinom "Vogue", u društvu svog partnera Kevina Bejkera, koji ima 36 godina.

Dok su kamere neprekidno bljeskale, Bejker je, vidno nesiguran pred gomilom ljudi, žurno krenuo ka ulazu. Klajn je ostao nekoliko koraka iza, izgubio ravnotežu i jedva se ponovo popeo uz stepenice. Snimak je u rekordnom roku postao viralan.

Komentari su se nizali — jedni su isticali da je prizor bio "neprijatan" i "neljubazan", dok su drugi pokušavali da opravdaju Kevina nervozom zbog reflektora i fotoaparata. Rečenice poput "Kako možeš tako da ga ostaviš?", "Njemu treba mlađa medicinska sestra, a ne dečko", "Ako si već rešio da ti Kelvin Klajn bude dečko, onda moraš da se brineš o njemu jer ima 83 godine" i "Ode mali, ostavio dedu" preplavile su profil na kojem je video objavljen.

Misteriozni partner: Ko je Kevin Bejker?

Iako je već skoro deceniju u vezi sa jednim od najpoznatijih dizajnera na svetu, o Kevinu Bejkeru se zna vrlo malo. Bejker, danas 36-godišnjak, nekada je radio kao profesionalni model. Prema pisanju magazina „Hello!“, pojavljivao se u različitim modnim editorialima, među kojima su „Supplementaire“ i „Homme Style“. Bio je angažovan u agencijama poput „Nous“ i „Heffner“, ali je posle nekoliko kampanja ranih 2010-ih nestao iz industrije.

Poznato je i da ima brata blizanca, Džoela, sa kojim je povremeno pozirao. Međutim, ni on nije ostao u svetu modelinga nakon 2013. godine. Još jedna zanimljivost: Kevin nema nijedan javni nalog na društvenim mrežama, pa njegov život izvan javnih pojavljivanja ostaje potpuno privatan.

Veza koja traje godinama

Prvi put su primećeni zajedno 2016. godine na „Mint Luxury Conference“ u Mumbaju. Kasnije su fotografisani i u Njujorku, posle odlaska na otvaranje brodvejskog mjuzikla „American Psycho“. Od tada se s vremena na vreme pojavljuju na modnim događajima, ali svoj odnos uglavnom čuvaju od javnosti.

Kelvin Klajn, koji danas ima 83 godine, izgleda da se ne opterećuje velikom razlikom u godinama. Par je zajedno oko devet godina i njihova veza opstaje uprkos interesovanju medija i komentarisanjima publike.

Reakcije javnosti: od kritika do razumevanja

Kelvin Klajn i Kevin Bejker Foto: London Entertainment / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najnoviji snimak pokrenuo je niz oprečnih reakcija. Jedni strahuju za Klajnovo zdravlje, drugi osuđuju Kevina zbog "nepažnje", dok treći smatraju da je sve prenaglašeno i da je u pitanju samo nezgodan trenutak pod pritiskom kamera.

Bez obzira na to kako se tumači, snimak je ponovo otvorio pitanje njihove veze — neobične za mnoge, ali očigledno dovoljno stabilne da traje uprkos stalnom nadzoru javnosti.

