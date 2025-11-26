Slušaj vest

Susret dveju zvezda - vozača Formule 1 Luisa Hamiltona i muzičke ikone Bijonse, na Velikoj nagradi Las Vegasa prošlog vikenda izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Posebnu pažnju je privukao njihov zajednički krug po stazi, a sada je otkriveno i šta su jedno drugom rekli u tom kratkom, ali viralnom trenutku.

Šta su jedno drugom rekli?

Bijonse i njen suprug Džej Zi došli su da podrže dugogodišnjeg prijatelja Hamiltona, koji je trku na kraju završio na osmom mestu. Pre starta, pevačica je sela na suvozačevo mesto za promotivni krug po stazi, takozvani Pirelli Hot Lap. Snimak njihovog kratkog razgovora nakon vožnje postao je viralan, a obožavatelji su nestrpljivo nagađali o čemu su pričali.

Čitač s usana je za Express otkrio detalje razgovora. Nakon što je izašla iz automobila i zagrlila Hamiltona, Bijonse mu je navodno rekla: "Neverovatno, hvala ti, hvala ti." Ubrzo nakon toga, okrenula se nekome van kadra, potapšala se po grudima i dodala: "Mislim da ću povratiti." Čini se da je vožnja bila prilično intenzivna, jer je i supruga Džeja Zija upitala da li je dobro, na što je on, prema čitaču s usana, odgovorio: "Ne baš u potpunosti."

Reakcije obožavatelja

Obožavatelji su bili oduševljeni susretom dvieu ikona. Mnogi su se na društvenim mrežama šalili kako je čudo da je Hamilton uopšte uspeo da se koncentriše na vožnju s obzirom na to koliko je pevačica zanosno izgledala.

"Iznenađen sam što Luis nije doživeo sudar zbog… ometanja…", komentarisao je jedan korisnik. Drugi je napisao: "Trebalo bi da neko objavi video ovog hot lapa, molim vas, za teamLH i Beyhive." Treći je zaključio: "Kada Bijonse uđe u automobil Luisa Hamiltona broj 44, znajte da se događa trenutak. Svaki detalj je nameran. Svaki korak je ikoničan."

