Mis Univerzuma Norveške, Leonora Lisglimt-Redland, koja je postala viralna senzacija zahvaljujući svom kostimu lososa, uzburkala je javnost tvrdnjama da je ishod takmičenja za Mis Univerzuma 2025 bio unapred odlučen. Norveška predstavnica tvrdi da je lista Top 10 finalistkinja bila poznata danima pre samog finala.

Teške optužbe za nameštanje

U nedavnom prenosu uživo na društvenim mrežama, Lisglimt-Redland izrazila je svoje razočaranje:

"Mis Univerzuma je već odabrao svojih top 10 pre finala, otprilike 15 dana ranije. Stoga smo svi bili jako razočarani kada smo to čuli. Mislili smo, koja je svrha takmičenja ako je organizacija Miss Universe već donela svoju odluku. To je istina", izjavila je.

Iako je stekla ogromnu popularnost kada se na pozornici pojavila obučena kao divovski norveški losos, Lisglimt-Redland nije ušla u Top 12, što je u svom obraćanju navela kao dokaz da su odluke donesene unapred.

Pobeda u senci kontroverzi

Njene optužbe pojavile su se nedugo nakon što je Meksikanka Fatima Boš okrunjena za Miss Universe 2025 u Nonthaburiju na Tajlandu.

I njena pobeda bila je obeležena kontroverzama, uključujući viralni sukob sa izvršnim direktorom takmičenja i tvrdnje bivšeg sudije o favorizovanju. Organizacija Miss Universe negirala je bilo kakve nepravilnosti, ističući da je ocenjivanje sprovedeno po standardnim i nadziranim protokolima.

Finalno veče

Na finalnoj večeri takmičilo se 130 devojaka, a krug se suzio sa Top 30 na Top 12, da bi na kraju bio odabran Top 5. Uz pobednicu Boš, na postolju su se našle i Miss Tajlanda kao prva pratilja i Miss Venecuele kao druga pratilja.

U galeriji pogledajte fotografije pobednice, Fatime Boš:

Fatima Boš, pobednica Mis Univerzuma 2025 Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

U Top 5 ušle su i predstavnice Filipina i Obale Slonovače. Zanimljivo je da je Miss Venecuele, Stepani Abasali, otkrila da je imala snažan osećaj da će krunu poneti upravo Meksikanka.

"Znala sam", rekla je Abasali.

Mis Obale Slonovače odrekla se titule

Olivia Jase, predstavnica Obale Slonovače, nedavno je objavila da se odriče svoje titule Miss Universe Afrike i Okeanije.

"Tokom svog puta kao ambasadorka i kraljica lepote, služila sam s predanošću, otpornošću, disciplinom i odlučnošću. Međutim, da bih u potpunosti ostvarila svoj potencijal, moram ostati čvrsto usidrena u svojim vrednostima – vodećim načelima koja stvaraju put izvrsnosti," napisala je.

