Nakon dugog čekanja, peta i poslednja sezona Netflixove serije Stranger Things skoro što nije stigla. Biće objavljena u tri dela, a prvi deo na popularnu platformu dolazi 26. novembra.

Tokom prve dve sezone glumci su zarađivali po 30.000 dolara po epizodi, piše magazin Cosmopolitan. Do treće sezone, popularni mladi glumci počeli su da dobijaju i do 250.000 dolara po epizodi, dok su stariji članovi ekipe zarađivali i do 350.000 dolara po epizodi.

Mili Bobi Braun

O ugovoru Mili Bobi Braun se malo zna, osim da je po epizodi u četvrtoj sezoni zarađivala 300.000 dolara. Fin Vulfhard, koji tumači Majka Vilera, po epizodi je u petoj sezoni zaradio 875.000 dolara. Ista cifra po epizodi pripala je Kejlebu Maklaflinu (Lukas Sinkler), Gejtenu Mataracu (Dastin Henderson), Noahu Šnapu (Vil Bajers) i Sedi Sink (Maks Mejfild).

Zarade odraslih glumaca

Veće cifre pripale su starijim članovima glumačke ekipe:

Vinona Rajder, koja glumi Džojs Bajers, zarađuje 1.187.500 dolara po epizodi

Ista suma pripada Dejvidu Harburu, koji igra Džima Hopera

Nešto manje, odnosno po 750.000 dolara po epizodi u petoj sezoni, zarađuju: Natalija Dajer kao Nensi Viler, Džo Kiri kao Stiv Herington, Čarli Hiton kao Džonatan Bajers, Maja Hok kao Robin Bakli.

