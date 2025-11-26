Slušaj vest

Novi urednik festivala Pesma za Evroviziju za 2026. godinu je Uroš Marković, koji će od ove godine biti glavni na čelu takmičenja. Do sada je dugi niz godina radio kao muzički urednik ovog izbora, a sada prelazi na mesto supervizora PZE 2026.

Do ove promene, urednik festivala bila je Olivera Kovačević, sa kojom je Uroš godinama sarađivao u okviru muzičkog tima.

Uroš Marković, novi supervizor PZE 2026 Foto: Printscreen/YouTube/Tanjug

Brak sa pevačicom Mari Mari

Uroš je u braku sa poznatom pevačicom Marijanom Marić, poznatom pod umetničkim imenom Mari Mari. Par je u braku od 2009. godine. Pevačica je jednom ispričala da ju je Uroš zaprosio u trenutku kada se to najmanje nadala. Naime, te večeri su zajedno gledali televiziju, a Uroš je spustio kutiju sa vereničkim prstenom pored nje. Ono što je najsimpatičnije u priči jeste da Mari Mari prsten nije ni primetila narednih dvadeset minuta.

Zajednička muzička saradnja

Osim što ih vežu snažne emocije, Mari Mari i Uroš poslednjih godina uspešno sarađuju i u muzici. Mari Mari je 2004. učestvovala na izboru za "Evropesmu" tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore sa pesmom "Kad ponos ubije ljubav", čiji je tekst napisala ona, dok je muziku komponovao Uroš.

Pripreme za PZE 2026

Muzičko takmičenje PZE 2026 se uskoro bliži, a iz RTS-a su se nedavno oglasili povodom nadolazeće sezone, dok će Uroš Marković predvoditi tim zadužen za ovogodišnje izdanje festivala.

