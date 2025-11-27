Slušaj vest

Kada je Tatjana Šlosberg, unuka američkog predsednika Džona F. Kenedija i prve dame Džeklin Kenedi Onazis, otkrila da se bori s agresivnim rakom krvi, akutnom mijelodnom leukemijom, zbog čega joj je ostalo manje od godinu dana života, ponovo su se otvorile brojne rasprave o prokletstvu porodice Kenedi.

Naime, "prokletstvo porodice Kenedi" je nezvanični pojam koji se odnosi na niz tragičnih smrti, nesreća, bolesti i skandala koji su pogodili porodicu Kenedi - od ubistva predsednika Džona F. Kenedija do raznih avionskih nesreća, utapanja i drugih nesrećnih događaja.

Neki od ključnih događaja uključuju smrt Džozefa P. Kenedija Mlađeg u Drugom svetskom ratu, atentat na Roberta F. Kenedija, nesreću Teda Kenedija kod Čapakvidika i ubistva Džona F. Kenedija Mlađeg, te druge smrti, uključujući i one od srčanog udara i utapanja.

Kejtlin Kenedi Kejvendiš poginula je u avionskoj nesreći 1948, a Džon F. Kenedi Mlađi je poginuo u padu aviona 1999. godine, zajedno sa svojom suprugom Kerolin Beset i njenom sestrom Loren.

Džon F. Kenedi ubijen je u atentatu u Dalasu 1963. godine, a njegov brat Robert F. Kenedi ubijen je 1968. godine tokom svoje predsedničke kampanje.

Džeki Kenedi i Džon F. Kenedi na dan atentata Foto: American Photo Archive / Alamy / Alamy / Profimedia

Ted Kenedi je 1969. godine vozio automobil i sleteo s mosta, što je rezultiralo smrću njegove saputnice Meri Džo Kopečni. Godine 2020, Maiv Kenedi Makin i njen osmogodišnji sin Gidion Makin poginuli su u prevrtanju kanua.

Dejvid A. Kenedi umro je od predoziranja drogom 1984. godine. Majkl Limojn Kenedi poginuo je u skijaškoj nesreći 1997. godine. Kara Kenedi, ćerka Teda Kenedija, umrla je od srčanog udara 2011. godine, a njena unuka Soirs Roisin Kenedi Hil umrla je 2019. godine.

