Gledaoci su Kristinu Eplgejt, koja je juče proslavila 54. rođendan, zavoleli kao Keli Bandi u seriji "Bračne vode", a na vrhuncu karijere saznala je da ima rak dojke.

Imala je 36 godina i sakrivala je dijagnozu od svih, a odstranila je i obe dojke.

2020. godine, u jeku pandemije korona virusa, dijagnostikovana joj je još jedna bolest. Ovaj put je bilo reč o multiploj sklerozi.

Glumica je nedavno gostovala u novoj epizodi podkasta "MeSsy" i otkrila kako je zbog multiple skleroze preko 30 puta završila u bolnici.

Otkrila je i kako se njena 14-godišnja ćerka nosi s njenom bolešću.

"U mojoj situaciji, Sejdi me je poznavala samo kao zdravu osobu, trkačicu, Pelotonerku i plesačicu. Tako da kad se ovo dogodilo 2021., bila je stoična oko toga. A sada je... vidim je kako me gleda kad sam u krevetu i ne mogu se baš pomeriti", rekla je i dodala:

"Bilo je to kao da je izgubila majku koju je imala i poznavala zbog ove proklete stvari. I što je starija sada, mislim da je to više boli. Kad smo napolju, ona zna da mi je jako teško jer imam veliku teskobu zbog izlaska. I uvek me drži pod ruku. Uvek mi pokušava pomoći i pomoći mi s mojim štapom i svim tim stvarima", bila je iskrena hrabra glumica.

