Nikol Kidman priznala je da se nakon "razarajućeg" razvoda od Kita Urbana oseća "slomljeno". Glumica i pevač bili su u braku 19 godina, a vest o njihovom razvodu odjeknula je u septembru. Prema pisanju LADbible-a, Urban se iz zajedničkog doma navodno odselio mesecima pre nego što je priča postala javna.

Iako su godinama važili za jedan od stabilnijih holivudskih parova, čini se da je kraj braka Kidman dočekala nespremna. Sa muzičarem ima dve ćerke, a kako otkrivaju izvori bliski glumici, još se pokušava priviknuti na novo životno poglavlje. Uz emocionalni udarac, pred njom su i potencijalne finansijske posledice zbog neuobičajene odredbe iz njihovog predbračnog ugovora.

U galeriji pogledajte fotografije Nikol Kidman i Kita Urbana:

"Kokainska klauzula"

Mediji su proteklih dana ponovo otvorili temu tzv. "kokainske klauzule", odredbe u predbračnom ugovoru koja je navodno uvedena zbog Urbanove prethodne borbe sa zavisnošću od alkohola i droga. Prema toj klauzuli, pevač bi za svaku godinu braka u kojoj bi ostao trezan dobio 900.000 dolara. Pošto su u braku bili gotovo dve decenije, reč je o sumi koja bi, ako je uslov ispunjen, mogla doseći izuzetno visok iznos.

Emotivni iskazi Nikol Kidman

Kidman je u razgovoru za Harper’s Bazaar, iako nije direktno spominjala razvod, dala naslutiti da prolazi kroz teško razdoblje. Na pitanje o prednostima starenja, podelila je svoje lično i emotivno razmišljanje:

"Postoji nešto u spoznaji da, bez obzira koliko nešto bilo bolno, teško ili razarajuće, postoji put kroz to. Moraš to osetiti. Ne možeš to otupeti. Ponekad će se činiti nepremostivim. Osećaćeš se slomljeno, ali ako se krećeš nežno i polako, a to može potrajati jako dugo, prođe," rekla je.

Urbanova borba sa zavisnošću

Par je godinama otvoreno govorio o Urbanovim problemima sa zavisnošću. U ranijim intervjuima, pevač je isticao da je upravo Kidman odigrala ključnu ulogu u njegovom oporavku, uključujući i intervenciju koju je organizovala samo nekoliko meseci nakon venčanja.

"Kroz sve godine pijenja i drogiranja imao sam taj određeni glas u sebi koji je govorio: "Jednog dana doći ćeš do raskršća". Znao sam da je taj trenutak došao. Pomislio sam: "Ili ćeš se izvući iz ovoga ili nećeš nikada", rekao je Urban.

Starateljstvo nad decom

Kidman, koja ima 58 godina, službeno je podnela zahtev za razvod 30. septembra, navodeći nepomirljive razlike. Prema sudskim dokumentima, bivši supružnici planiraju da nastave zajednički odgajanje svojih ćerki, mada će Urban imati skrbništvo samo 59 dana godišnje.

