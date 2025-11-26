Slušaj vest

Brat princeze Dajane, grof Čarls Spencer, nema dlake na jeziku. Gotovo tri decenije nakon tragične smrti svoje sestre, Spenser je ponovo istupio u javnost, direktno povezujući ozloglašeni intervju koji je Dajana dala za BBC 1995. godine sa saobraćajnom nesrećom u Parizu koja ju je koštala života.

Ove teške optužbe dolaze četiri godine nakon što je interna istraga utvrdila da je novinar Martin Bašir koristio obmanjujuće taktike kako bi organizovao svoj razgovor s tadašnjom princezom od Velsa.

"Postoje visokopozicionirani ljudi u BBC-ju koji su učestvovali u organizaciji ovog intervjua, kroz užasnu obmanu", rekao je Spenser za "People" u intervjuu objavljenom 24. novembra. "Siguran sam da je to direktno dovelo do toga da je Dajana bila ranjiva u Parizu one noći kada je umrla."

"Bila je u stanju teskobe"

Poznato je da je Bašir, uoči fatalne nesreće 1997. godine, Spenseru pokazao falsifikovane bankovne izvode. Ta dokumenta su lažno sugerisala da su članovi Dajaninog najužeg kruga - uključujući i njenog privatnog sekretara Patrika Džefsona - bili plaćeni da je špijuniraju.

Čarls Spenser i princ Hari Foto: Dominic Lipinski/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Bila je u stanju opravdane teskobe", prisetio se Džefson za "People". "Nije paranoja ako imate razumne osnove da verujete da žele da vas uhvate."

Kao da to nije bilo dovoljno, Bašir je tvrdio i da je Dajanin tadašnji suprug, kralj Čarls III, imao aferu s dadiljom princa Vilijama i princa Harija. Čak je priložio i falsifikovana dokumenta koja su trebala da dokažu da je dadilja imala abortus. Sve je to na kraju uverilo Dajanu da pristane na intervju.

Princeza Dajana tokom intervjua za BBC Panorama Foto: PA/BBC SCREEN GRAB / PA Images / Profimedia

Njegova obmana imala je razoran uticaj, rekao je Džefson. "Jezivo je ponovo proživljavati te događaje i osećati da me je Dajana smatrala unutrašnjim neprijateljem", objasnio je. "Budući da je Dajana bila prevarena da ne veruje bilo kakvoj zvaničnoj zaštiti, dovela se u poziciju u kojoj je morala da prihvati zaštitu ljudi koji nisu bili kompetentni."

BBC priznao krivicu

Sama medijska kuća priznaje svoju krivicu. U izjavi za "E! News" od 25. novembra naveli su: "BBC je u potpunosti prihvatio zaključke i javno se izvinio za svoju ulogu u zaključcima izveštaja."

Princeza Dajana tokom intervjua za BBC Panorama Foto: BBC / Planet / Profimedia

I sam Bašir se ispričao. "Ovo je drugi put da sam dobrovoljno i u potpunosti sarađivao s istragom događaja od pre više od 25 godina", rekao je Bašir u izjavi za britanski list 2021. godine. "Izvinio sam se tada, i radim to ponovo sada, zbog činjenice da sam tražio da se bankovni izvodi falsifikuju. Bila je to glupa stvar i čin koji duboko žalim", prenosi Index.hr.

