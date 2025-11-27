Slušaj vest

Netflixova nova dokumentarna serija o Pafu Dediju izlazi 2. decembra, a internet je već eksplodirao od komentara, i to ne toliko zbog sadržaja, koliko zbog producenta -repera 50 Centa. Ljudi kažu kako ovaj potez dokazuje da je on "najpredaniji hejter svih vremena", dok se dugogodišnje rivalstvo dvojice muzičara pretvara u striming spektakl ispunjen dramom i kontroverzama.

Serija od četiri epizode

Netflix je potvrdio datum izlaska serije "Sean Combs: The Reckoning", dokumentarca u četiri dela koji istražuje uspon i pad Šona Didija Kombsa dok se suočava s lavinom optužbi za seksualno zlostavljanje. Serija stiže 2. decembra, a već je sama najava izazvala reakcije na društvenim mrežama.

Nadolazeća serija obećava sirov i necenzuriran pogled na Didijevu karijeru, baziran na sudskim spisima, svedočenjima upućenih izvora i intervjuima sa ženama koje su ga optužile tokom protekle godine. Netflix je objavio i kratki tizer, nakon kog je gledaocima odmah postalo jasno da ovo neće biti ublažena priča.

Redateljka Aleksandrija Stejpleton osmislila je seriju kao odbrojavanje do konačnog obračuna, a sve četiri epizode biće dostupne odjednom za gledanje. Reakcije su krenule odmah, a korisnici društvenih mreža komentarisali su kako bi ovo mogao da bude "najluđi muzički dokumentarac na Netflixu ikad", dok su neki poručili da "čekaju s kokicama i molitvama".

Uloga 50 Centa zapalila internet

Korisnici društvenih mreža su se fokusirali i na jedan ključan detalj - izvršni producent serije je 50 Cent. Sama ta činjenica promenila je ton celokupne rasprave. Reper godinama javno proziva Didija, ismeva ga, aludira na mračne tajne i oživljava stare tračeve iz muzičke industrije. Njegove objave postale su viralni mimovi, a saga o njihovom sukobu nešto je što obožavatelji prate s velikim interesovanjem.

Kada je Netflix potvrdio njegovu ulogu u projektu, jedan korisnik je napisao da "niko ne mrzi kao 50 Cent", dok je drugi zaključio da je reper "pretvorio svađu u poslovni plan". Jedna viralna objava duhovito je sažela situaciju kao "generacijsku mržnju koja je dosegla svoj konačni oblik".

Obožavatelji ovaj potez smatraju vrhunskim šahovskim potezom, tvrdeći da je 50 Cent godinama čekao, posmatrao i na kraju preuzeo stvar u svoje ruke kako bi ispričao priču na svoj način. Iako su neki preispitivali objektivnost dokumentarca, priznali su da je sama drama koja stoji iza njega prevelika da bi se ignorisala.

