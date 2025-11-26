Slušaj vest

Vlasnik i predsednik organizacije Mis Univerzuma, Raul Roča, namerava da proda svoj udeo u takmičenju nakon niza kontroverzi koje su obeležile ovogodišnji izbor. Odluku je objavio u intervjuu samo tri dana nakon što je Fatima Boš okrunjena za Miss Universe 2025. na finalu održanom u Bangkoku, piše People.

"Jednostavno mi je dosta"

Meksički preduzetnik, koji je vlasništvo nad međunarodnim izborom lepote preuzeo u januaru 2024, u ponedeljak je za meksičke medije potvrdio da je 50-odstotni akcionar i da "traži nekoga kome će to predati".

"Ovo je kao test, kao štafetna trka. Kome ću predati štafetu?" upitao je Roča.

Na pitanje zašto se predomislio tako brzo nakon kupovine, izjavio je: "Jednostavno mi je dosta. Dosta mi je svih tih priča. Ne upuštam se u takve stvari."

On se takođe požalio da, iako je on "vlasnik, posednik, predsednik" organizacije, "svako želi da ima mišljenje" o poslovanju.

"Žele da dođu i kažu vam kakve odluke da donosite, kako ih donosite, zašto zapošljavate ljude, zašto otpuštate ljude i zašto dodajete ljude", rekao je.

Niz skandala pred finale

Jedan od skandala izazvao je Omar Harfuš, muzičar i član žirija, koji je 18. novembra podneo ostavku, tvrdeći da je organizacija formirala "improvizovani žiri" kako bi unapred odabrala 30 finalistkinja. Organizacija je njegove tvrdnje opovrgla.

Omar Harfuš Foto: Domine Jerome/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Istog dana, iz ličnih razloga povukao se i fudbaler Klod Makelele, a kasnije je ostavku podnela i predsednica žirija, princeza Kamila di Borbone dele Due Silici.

Početkom novembra u javnost je dospeo i snimak žestoke svađe između izvršnog direktora izbora Navata Itsaragrisila i Fatime Boš, predstavnice Meksika i kasnije pobednice. Roča je nakon toga uveo sankcije protiv Itsaragrisila i zabranio mu učešće na izboru.

