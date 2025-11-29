Slušaj vest

Glumica Kejt Bekinsejl (52) gostovala je u emisiji Džimija Kimela kako bi promovisala svoj novi akcioni triler "Wildcat", ali umesto o filmu, podelila je jednu od najbizarnijih priča ikada ispričanih u kasnovečernjem programu. Tvrdila je, naime, da je dečko njene ćerke Lili Mo Šin "sneo dva jajeta u jednoj nedelji".

Priča se ne zaustavlja samo na tome. Prema glumičinim rečima, neimenovani mladić je nekako prkosio zakonima nauke i prirode, te je "sneo" dva prava jajeta, s ljuskom i žumancetom, koja su se navodno "skuvala u njemu". Opisujući partnera svoje ćerke kao "svetlu tačku" u njihovim životima, Bekinsejl je iznela neverovatnu tvrdnju da je "sneo dva jajeta u nedelju dana".

Potpuno zbunila voditelja

Kad ju je zbunjeni Kimel zamolio da pojasni, glumica je bez oklevanja odgovorila: "Izašlo je putem kojim bi izašlo iz kokoške. Pa, ne iz njegove vagine. Otišao je u WC i bio je vrlo iznenađen kad je otkrio da je sneo jaje."

Bekinsejl je priznala da je i sama u početku bila sumnjičava, misleći da se radi o nekoj šali. "Rekla sam mu: 'Je li ovo neka vrsta traženja pažnje? Guraš li jaja u zadnjicu?'", prisetila se. "Ali mislim da je prilično teško gurnuti jaje u zadnjicu i onda ga izvaditi celo, a da se jaje ne ošteti." Dodala je kako je mladić bio "iskreno prestravljen" onim što mu se dogodilo.

Kejt Bekinsejl Foto: Robin Platzer / Avalon / Profimedia

Fotografski dokaz

Bizarna priča se tu nije završila. Glumica je otkrila da je kasnije u istoj nedelji "sneo" i drugo jaje, a ovaj put je imala i fotografski dokaz koji je pokazala voditelju.

Kimel je ostao potpuno zapanjen prizorom. "Šta je ovo na svetu...", promucao je, a zatim se našalio: "Dečko tvoje ćerke je Uskršnji zec, nema drugog načina da se ovo objasni!"

U galeriji pogledajte fotografije Kejt Bekinsejl:

Kejt Bekinsejl Foto: Anton - MP Film Production - MP / Christophel Collection / Profimedia, ACE - Sentient Entertainment - Off The Pier Productions - Album / Album / Profimedia, Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

Misterija bez odgovora

Kako bi priča bila još čudnija, Bekinsejl je dodala da su kontaktirali razne medicinske stručnjake u vezi s dečkovim "problemom", ali su ostali bez ikakvog suvislog odgovora.

"Svi su u suštini rekli da je to neka vrsta komplikovane masturbacije", rekla je o predlozima lekara, odmah dodavši: "Što nije bilo." Čini se da će porodica Bekinsejl i dalje tražiti odgovore na ovu neverovatnu zagonetku.

