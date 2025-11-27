Sama je sebi postavila dijagnozu disleksije, a pati i od diskalkulije

Slušaj vest

Viktorija Bekam pokazala je da praznična jelka može izgledati glamurozno i bez klasične palete srebra i zlata.

Čuvena kreatorka je na Instagramu otkrila raskošno ukrašeno drvce koje kombinuje bronzu, ružičasto zlato i žute detalje, uz bele lampice i crvene kugle.

Poseban akcenat daju žute trake vezane u mašne, koje unose toplinu i razigranost.

Umesto hladnog sjaja tradicionalnih ukrasa, Viktorija se odlučila za toplije nijanse metala – bronzu, šampanjac zlatnu i bakarnu – koje stvaraju osećaj luksuza, ali na nenametljiv i sofisticiran način. Dekor eksperti već prognoziraju da će upravo ovakva paleta postati veliki trend ove praznične sezone.

1/6 Vidi galeriju Viktorija Bekam Foto: Felipe Ramales / SplashNews.com / Splash / Profimedia, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Jelka Bekamovih nije samo ukras, već modni statement u svetu praznične dekoracije, a Dejvid nije propustio priliku da opet malo zadirkuje svoju suprugu: "Priznaj da si imala i malu pomoć", poručio je Bekam svojoj dragoj "Poš".

VIDEO: Dejvid Bekam pokazao bašta: