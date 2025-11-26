Slušaj vest

Pokojna princeza Dajana imala je samo 36 godina kada je 31. avgusta 1997. izgubila život u tragičnoj saobraćajnoj nesreći u Parizu. Mnogi ne znaju da je ona, dok je bila živa, napisala mnogo pisama u kojima je, između ostalog, otkrila da ne bi pristala na razvod od princa Čarlsa da je znala kroz šta će morati da prolazi.

Serija njenih pisama u kojima je otvoreno pisala o svom žaljenju zbog razvoda i niskim udarcima kraljevske porodice ponuđena je na prodaju početkom 2023. godine. Na prodaju su tada ponuđena 32 pisma i razglednice koje je pokojna princeza 1995. i 1996. slala svojim prijateljima Sjuzi i Tareku Kasemu.

Par se odlučio na prodaju pisama, tvrdeći da je „ogromna odgovornost“ posedovati tako nešto i da to ne žele da prenesu na svoju decu. Neka njena intimnija i poverljivija pisma ipak su zadržali, dok su ostala prodali i novac donirali u humanitarne svrhe.

„Jako mi je teško i ogroman pritisak dolazi sa svih strana. Ponekad mi je teško da držim glavu uspravno, a danas sam na kolenima i samo želim da taj razvod završi što pre, jer je moguća cena užasna“, pisala je Dajana u jednom pismu nakon što je zbog velike napetosti otkazala odlazak u operu.

Koliko joj je teško bilo, svedoči i činjenica da njen inače lep i uredan rukopis na kraju pisma postaje iskrivljen. U maju 1996. poverila se prijateljici da smatra da su telefoni u Kensingtonskoj palati ozvučeni.

„Pošto nemam mobilni telefon, teško mi je da o privatnim stvarima govorim telefonom jer se moji razgovori neprestano snimaju i prosleđuju. Da sam pre godinu dana znala kroz kakvo ću iskustvo preživeti sa ovim razvodom, nikad ne bih pristala. Očajan je i ružan“, napisala je princeza.

Na internet stranici aukcijske kuće preko koje su se pisma prodavala navedeno je:

„Sjuzi i Tarek Kasem, kao bliski prijatelji Dajane, princeze od Velsa, čuvali su ova pisma preko 25 godina. U njima se ogleda poseban i nežan odnos koji su imali. Vlasništvo nad ovim dokumentima je odgovornost koju Kasemovi ne žele da prenesu svojoj deci i unucima. Zbog toga su odlučili da prodaju pisma i zaradu iskoriste kako bi podržali humanitarne organizacije koje su bile bliske Dajani i Sjuzi. Sjuzi i Tarek osećaju da su izuzetno privilegovani jer su imali priliku da tako dobro upoznaju princezu. Tokom njihovog prijateljstva uvek su bili oduševljeni neverovatnim uticajem koji je Dajana imala na svakoga s kim je bila u kontaktu. Njeno prisustvo prevazilazi vreme. Fascinacija ljudi princezom Dajanom nije se smanjila nakon njene tragične smrti. Upravo zbog toga, Kasemovi žele drugim ljudima da daju priliku da imaju uspomenu na princezu, a kroz to će pomoći organizacijama koje su njoj bile važne.“

