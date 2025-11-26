Slušaj vest

Priče o uspehu retko prolaze bez teških životnih faza, a to dobro zna i Tom Kruz, koji je kao dečak trpeo nasilje u porodici i vršnjačko maltretiranje.

Dok mnoge svetske zvezde rado govore o svom detinjstvu i prvim koracima, Tom Kruz se u javnosti veoma retko vraća na godine odrastanja – i to nije slučajno.

Porodična nestabilnost i strah od oca

Tom Kruz odrastao je u porodici koja je bila i dinamična i veoma nestabilna. Bio je jedno od četvoro dece koje je odgajala njegova majka Meri Li, dok jeotac Tomas Kruz Mejpozer Treći bio poznat po emocionalnom i fizičkom nasilju. Kruz je godinama kasnije priznao da mu je otac ulivao strah i osećaj nesigurnosti.

Rođen u Sirakjuzu u američkoj saveznoj državi Njujork, sa porodicom se neprestano selio – najpre u Kanadu, a potom u različite savezne države širom SAD. Svaka promena adrese značila je novu školu, novu sredinu i novu borbu za prilagođavanje, zbog čega je često bio "večiti novi učenik".

U školskim danima suočavao se i sa disleksijom i sa nasiljem vršnjaka.

Rani poslovi i počeci ljubavi prema filmu

Pošto porodica nije bila imućna, Kruz je već sa osam godina počeo da radi. Kosio je travu komšijama i obavljao razne sitne poslove, a novac je trošio na hranu za porodicu – ali i na karte za bioskop.

"Kosio sam travu i radio sve moguće poslove da bih davao novac svojoj porodici, ali i da bih uštedeo dovoljno da mogu ići u bioskop", rekao je Kruz za People 2018. godine.

O istom iskustvu govorio je i kada mu je uručen počasni Oskar.

Govor o filmu koji ga je obeležio

"Moja ljubav prema filmu počela je veoma rano, koliko se sećam. Bio sam samo malo dete u zamračenoj bioskopskoj sali i pamtim trenutak kada je snop svetlosti presekao prostoriju. Pogledao sam gore, i činilo se kao da je eksplodirao na platnu. Odjednom je svet bio mnogo veći od onoga što sam znao. Celi životi, kulture i pejzaži otkrili su se preda mnom i nešto se u meni pokrenulo. Probudio se apetit za avanturom, znanjem, razumevanjem čovečanstva, stvaranjem likova, pričanjem priče, upoznavanjem sveta. Otvorilo mi je oči. Otvorilo mi je maštu za mogućnost da život može biti mnogo širi od okvira koje sam tada poznavao. I taj snop svetlosti probudio je želju da otvorim svet – i od tada ga pratim," rekao je emotivni Kruz u svom govoru.

