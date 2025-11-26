Slušaj vest

Nakon što je na nekoliko međunarodnih premijera blistala u kreacijama domaćih dizajnera — najpre u Velikoj Britaniji, a zatim i u Sjedinjenim Državama — pojavili su se prvi kadrovi Jelene Gavrilović iz nove hit serije koja se od 2. novembra prikazuje u SAD.

Uloga Boginje i smeli kadrovi

U ovom projektu Jelena tumači lik Boginje, a u jednoj od upečatljivih scena pojavljuje se potpuno naga, što je sastavni deo njenog umetničkog izraza u seriji. Snimci iz šume koji su prikazani američkoj publici dodatno su probudili interesovanje gledalaca, a i domaći mediji već nedeljama pišu o ovom ostvarenju.

"Robin Hud 2" — drugačiji pogled na legendarnu priču

Serija "Robin Hud 2" donosi novu, romantičnu i vizuelno atraktivnu verziju dobro poznate legende o slavnom odmetniku. Na projektu su radili reditelj Džon Glen i Džonatan Ingliš, koji već godinama živi i stvara u Srbiji. Snimanje je obavljeno na više lokacija širom naše zemlje.

U glumačkoj ekipi nalaze se i Tamara Radanović, Matija Gredić, Mihailo Lazić, Miloš Timotijević, dok glavnog junaka igra slavni Britanac Šon Bin.

Uspon karijere na međunarodnoj sceni

Jelena Gavrilović u seriji Robin Hud Foto: MGM+ / Planet / Profimedia

Jelena Gavrilović već godinama uspešno gradi karijeru i van Srbije. Publika je pamti po glavnoj ulozi u britanskom akcionom filmu "Gassed Up" u produkciji Amazon Prime Video, kao i po važnoj ulozi u drugoj sezoni američke fantasy serije “Predstraža” (The Outpost). Pojavila se i u holivudskom trileru "Everly", u kojem je igrala rame uz rame sa poznatom Salmom Hajek, a italijanska publika upoznala ju je kroz dramu "L’angelo di Sarajevo".

Glumica sa istančanim stilom

Jelena se često svrstava među najlepše i najbolje stilizovane glumice u Srbiji. Nedavno se predstavila i londonskoj publici u upečatljivom modnom izdanju, a nema sumnje da će joj uloga u seriji "Robin Hud 2" doneti još veću vidljivost na međunarodnoj sceni.

