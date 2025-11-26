Slušaj vest

Slavni glumac Džordž Klunipojavio se sa svojom suprugom Amal u Parizu na premijeri filma "Jay Kelly", što je obradovalo i iznenadilo mnoge s obzirom na to da je glumac na prethodnim svetskim premijerama ovog filma bio sam.

Za ovu priliku, lepa advokatica je iznenadila modnim odabirom. Amal je odabrala mini suknju ukrašenu šljokicama koju je uklopila uz malo dužu strukiranu kožnu jaknu. Crne čizme sa visokom štiklom i kožna torba su zaokružile ovo ležerno izdanje Amal Kluni.

1/4 Vidi galeriju Džordž Kluni i Amal Kluni Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Nassou.fr / SplashNews.com / Splash / Profimedia

U prvom planu su bile njene vitke noge, pa komentari za savršen izgled nisu izostajali. Mada, ni Džordž nije zaostajao za svojom suprugom.

Holivudski zavodnik je za ovu priliku odabrao klasično odelo i košulju, a naočare za sunce su postale njegov omiljeni modni dodatak za noć. Tradicionalno, gde god se pojave oni, paparaci ih opsedaju, pa je čak i Kluni morao da reaguje kako bi pomogao Amal da dođe do automobila.

Inače, Kluni je na premijeri ovog filma u Los Anđelesu bio sam, pa su mu društvo pravili Bono Voks i njegova ćerka, a posle toga su se pojavili i komentari kako njegova prisnost sa tom lepoticom na premijeri neće proći nekažnjeno kod Amal.

(Kurir.rs/Superžena)

VIDEO: Amal Kluni