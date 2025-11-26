Slušaj vest

Pem Hag, legendarna škotska dizajnerka koja je oblačila sve od Kejt Mos i Bijonse do Debi Hari i princeze Judžinije, preminula je, saopštila je njena porodica u sredu.

U izjavi objavljenoj na Instagramu njena porodica navela je da su „duboko ožalošćeni“ zbog smrti „voljene Pamele“, koja je bila u ranim šezdesetim godinama.

Dodali su da je poslednje trenutke provela „u miru, okružena brigom dragih prijatelja i porodice“, i zahvalili osoblju bolnice St Joseph’s na „predivnoj podršci“ tokom njenih poslednjih dana.

„Pamelin stvaralački duh i njeno životno delo dotakli su mnoge,“ navela je porodica. „Ostavila je veličanstveno nasleđe koje će nastaviti da inspiriše, raduje i podseća nas da živimo izvan granica konvencije. Pamela će zauvek živeti u našim srcima i mislima. Prelep život, proživeo i voljen.“

Pem Hag Foto: Anfisa Polyushkevych/Landmark Media / Newscom / Profimedia

Proslavila se osamdesetih

Rođena blizu Glazgova, dizajnerka je postala jedna od najuticajnijih i najnekonvencionalnijih figura britanske mode. Kao studentkinja Glasgow School of Art, od samog početka bila je neukrotiva, neumoljivo nezavisna i teško svrstiva u okvire.

Proslavila se 1980-ih stvarajući lateks, mreže i oštre siluete koje su osvojile underground scenu i muzičke ikone.

Dizajnerka muzičkih boginja

Tokom karijere obukla je Debi Hari, Grejs Džons i Bjork; kreirala je bodije za Bijonse; a potpisuje i neke od najpoznatijih scenskih kostima Rijane, Kajli Minog, Lejdi Gage i Šakire.

U modnim krugovima smatrana je duhovnom naslednicom Vivijen Vestvud žestoka, vizionarska i beskompromisna.

Kraljevski pečat i anti-komercijalni duh

Čak je i kraljevska porodica volela njene kreacije: princeza Dajana jednom je nosila jednu od njenih haljina, a princeza Judžinija pojavila se na Askotu 2013. u njenom upečatljivom crno-belom šeširu.

Uprkos globalnoj slavi, dizajnerka je ostala odana svom anti-establišment izrazu: odbijala je komercijalizaciju i mnoge komade nastavila lično da pravi u svom studiju u istočnom Londonu.

Govoreći da dizajnira za „ratnice“, stvarala je modele koji su izgledali kao vizuelni oklopi moćnih žena.