Kolumbijska pevačica Majerli Díaz (32) preminula je nakon što je početkom nedelje doživela srčani udar, nekoliko dana posle, kako mediji navode, misteriozne operacije. Umrla je u bolnici u gradu Facatativá, gde je bila zbrinuta nakon iznenadne zdravstvene krize.

Operacija koja je prethodila tragediji

Díaz je prošle subote u ranim jutarnjim satima imala estetsku intervenciju u jednoj klinici u Bogoti. Iako uzrok srčanog udara još nije zvanično potvrđen, sumnja se da bi iznenadna komplikacija mogla biti povezana sa tom operacijom. Tragična smrt pevačice ostavila je za sobom dvoje dece, starosti 11 i 13 godina.

Reči menadžera: „Njena strast bila je glas naših ljudi“

Menedžer i blizak prijatelj pevačice, Néstor, rekao je:

„Njen glas i njena strast prema muzici predstavljali su sve nas. Pamtićemo je po njenoj skromnosti i radosti koju je donosila svakom pesmom.“

Život i karijera

Majerli Díaz je rođena u La Sierri, u oblasti Quipile u centralnoj Kolumbiji. U lokalnoj zajednici bila je poznata kao „Glas Quipilea“, a njena muzika bila je spoj pop zvuka i tradicionalnih narodnih elemenata.

Samo nedelju dana pre smrti objavila je novi spot „Con tus chiros a otra parte“ („Nosi svoj novac negde drugde“). Njena verzija pesme „No supiste perder“ („Nisi znao da izgubiš“) ima 58.000 pregleda na YouTubeu.

Vest o njenoj smrti munjevito se proširila društvenim mrežama, gde je Díaz imala hiljade pratilaca, piše El Tiempo.

Fanovi su ostavljali stotine poruka zahteva­jući „hitnu i detaljnu istragu“ i izražavajući zabrinutost da je tragedija možda posledica lekarske greške.

Istraga je u toku

Zvanična istraga o smrti 32-godišnje pevačice već je pokrenuta, a javnost sa nestrpljenjem čeka prve rezultate u nadi da će se rasvetliti šta se tačno dogodilo u satima i danima koji su prethodili njenom poslednjem odlasku u bolnicu.