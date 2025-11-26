Slušaj vest

Aleksandar Saša Ilić, dugogodišnji voditelj i muzički urednik beogradskih radio stanica, preminuo je u 73. godini, ostavivši slušaoce, prijatelje i kolege u šoku.

Ilić, koga su od milošte zvali i "bata Saki", rođen je 4. aprila 1953. u Beogradu. Svojevremeno je bio jedan od prepoznatljivih glasova Radio Beograda 202. Ostaće upamćen i kao mag miksete.

Bio je tonsko-tehnički realizator i muzički urednik na nekoliko radio stanica: "101", MIP, Jat... U poslednje vreme, preokupacija mu je bio njegov internet Radio 101.

Krasio ga je vedar duh, karakterističan humor. Sa kolegama je sve do iznenadne smrti razmenjivao raznorazne pošalice mobilnim telefonom, pa je tim veći šok za sve njih što Saleta odjednom - nema.

Voleo je filmove, knjige. Bio je veliki zaljubljenik u košarku, igrao ju je za svoju dušu, sa drugarima do pre desetak godina. Kolekcionarstvo kad je u pitanju muzika bilo mu je posebna pasija. Svet radija je ostao siromašniji za čoveka koji mu je posvetio svoj život.

(Kurir.rs/Telegraf)