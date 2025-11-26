Slušaj vest

Legendardni pevač Elton Džon (78) suočava se sa izazovima zbog oštećenja vida, izgubio je desno oko, dok mu je levo takođe oslabljeno.

Pevač je otkrio da ne može gledati ni sportske aktivnosti svoje dece, što je za njega emotivno teško.

elton-dzon-profimedia0787964001.jpg
Foto: Yui Mok / PA Images / Profimedia

"Ovo me potpuno iznenadilo i ne mogu ništa da vidim. Ne mogu ništa da čitam, ne mogu ništa da gledam. Mogu da uradim nešto poput ovog [intervjua], ali kad treba da uđem u studio i snimam, ne znam kako, jer ne mogu ni da vidim tekst pesme na početku. To je uznemirujuće. Postaneš emotivan, ali se moraš naviknuti jer imam sreću što imam život kakav imam. Još uvek imam svoju divnu porodicu i još uvek mogu nešto da vidim ovim levim okom", rekao je Elton u emisiji "Good Morning America".

Elton Džon sa porodicom:

Elton Džon sa porodicom Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia, DC / Backgrid UK / Profimedia

Uprkos problemima, i dalje je zahvalan na životu koji ima, porodici i muzici, a nada se naučnim dostignućima koja bi mu mogla pomoći da povrati deo vida. Elton se takođe suočava sa dijabetesom tipa 2 i brojnim operacijama, ali nastavlja da se bori i inspiriše.

