"Ovo me potpuno iznenadilo i ne mogu ništa da vidim. Ne mogu ništa da čitam, ne mogu ništa da gledam. Mogu da uradim nešto poput ovog [intervjua], ali kad treba da uđem u studio i snimam, ne znam kako, jer ne mogu ni da vidim tekst pesme na početku. To je uznemirujuće. Postaneš emotivan, ali se moraš naviknuti jer imam sreću što imam život kakav imam. Još uvek imam svoju divnu porodicu i još uvek mogu nešto da vidim ovim levim okom", rekao je Elton u emisiji "Good Morning America".