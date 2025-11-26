Slušaj vest

Pi-Jung Čung, 35-godišnja influenserka iz Njujorka koja deli recenzije restorana sa više od 26.000 pratilaca na Instagramu, uhapšena je i sedam puta optužena za neplaćanje računa u različitim restoranima.

Kako prenosi New York Times, među slučajevima su neplaćeni računi u iznosima od 100 do 200 dolara. Influenserka je trenutno zadržana na Rikers Islandu uz kauciju od 4.500 dolara, a sledeće pojavljivanje pred sudom.

Restorani u Njujorku razvili su mrežu međusobne koordinacije kako bi upozorili jedni druge na njene navike, a vlasnici kažu da su njene metode podsećanje na zajedništvo i snagu lokalne zajednice. Čung je navodno poslednji put ažurirala svoj Instagram 23. oktobra, objavivši fotografije sa obroka u restoranu sa Mišelinovom zvezdom, gde je navodno dvaput jela bez plaćanja.

