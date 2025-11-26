Slušaj vest

Gerik Merifild jedan od glavnih učesnika svetski popularnog rijaliti programa "Seeking Sister Wife", uhapšen je u Koloradu i tereti se za porodično nasilje, potvrdila je kancelarija šerifa okruga Čafi.

Protiv njega su podnete dve prijave za lakše krivično delo nasilja u porodici i ometanje telefonske komunikacije. Prema dostupnim zapisima, Gerik je uhapšen 24. novembra, ali je u međuvremenu pušten iz pritvora. Za sada nije poznato da li je angažovao advokata niti da li se izjasnio o krivici.

Samo nešto više od nedelju dana pre hapšenja, objavio je da je dobio ćerku sa suprugom Loranom, Brazilkom kojom se oženio 2024. godine. Njih dvoje žive u tzv. pluralnom braku sa njegovom suprugom Danijel.

Gerik i Danijel bili su u zvaničnom braku deset godina i imaju troje dece, a razveli su se 2020. kako bi se on mogao oženiti drugom ženom. Merifeld je ranije tvrdio da ga je „Bog nadahnuo“ da uđe u pluralni brak, pa je par zajedno tražio potencijalne partnerke preko interneta.

Gerik, Danijel i Lorana zajedno se pojavljuju u emisiji "Seeking Sister Wife", koja se emituje na TLC-u od 2018. godine.

