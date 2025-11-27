Ćerka Jovana Memedovića u dosad neviđenom izdanju: Zablistala u provokativnoj haljini, komentari samo pljušte (VIDEO)
Ćerka voditelja Jovana Memedovića, influenserka Maša Memedović, na Instagramu je poznata po objavama sa buvljaka, iz second-hand prodavnica i iz seoskog okruženja. Ipak, ovog puta pojavila se u potpuno drugačijem stilu.
Promena stila na događaju
Iako se u svojim objavama zalaže za jednostavan život i uvek ističe da garderobu i nameštaj pronalazi po veoma povoljnim cenama, Maša je na nedavnom događaju zablistala u elegantnoj crvenoj toaleti. Mnogi su primetili koliko joj takav izgled pristaje i slali joj brojne komplimente.
Obično bez šminke — sada potpuno sređena
Pošto se inače prikazuje bez mnogo šminke i bez stilizovane frizure, njeni pratioci su bili oduševljeni što su je videli potpuno doteranu, od frizure do haljine.
Njena posvećenost jednostavnom načinu života
Maša je ranije privukla pažnju javnosti kada je podelila video u kojem otkriva da je jedan komad nameštaja pronašla pored kontejnera, dodajući da joj to nije prvi put.
U galeriji pogledajte kako je Maša Memedović restaurirala sto:
Strast prema stvarima koje drugi odbace
Kako je tada napisala: "Ja prosto ne mogu da ne zastanem kad vidim nameštaj na ulici", naglašavajući koliko joj je važno da starim stvarima da novi život.
Pogledajte video: Venčanje Maše Memedović