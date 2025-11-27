Slušaj vest

Glumac Toni Germano preminuo je jutros u 55. godini nakon tragičnog pada sa plafona svoje kuće u Sao Paulu. Vest je potvrdio njegov tim za Splash.

Nesreća tokom renoviranja porodične kuće

Germano je poslednjih nekoliko nedelja živeo u staroj porodičnoj kući svojih roditelja, gde je sam nadgledao radove na renoviranju. Prema informacijama datim Splash-u, jutros se popeo na plafon da proveri napredak radova, ali je izgubio ravnotežu i pao. Uprkos brzoj reakciji, lekari nisu imali drugog izbora nego da ga proglase mrtvim.

Glumac je živeo sam i nije imao dece. Vratio se u kuću svojih roditelja pre manje od mesec dana, posvećen njenoj reorganizaciji i renoviranju.

Mesto i vreme sahrane

Sahrana će se održati u četvrtak, 27. novembra, u 8 časova po lokalnom vremenu, na groblju Boske da Paz u Varhem Grande Paulista. Sahrana u porodičnoj kripti zakazana je za 11:30 časova.

Tri decenije umetničkog rada

Tokom svoje 30-godišnje karijere, Toni Džermano je izgradio svoju reputaciju prvenstveno na sceni. Igrao je u velikim mjuziklima i produkcijama, uključujući:

„Fantom iz opere“ (2006)

„Mis Sajgon“ (2008)

„Džekil i Hajd - Doktor i čudovište“ (2010)

„Violinista na krovu“ (2012)

Publika ga je poznavala i po radu na sinhronizaciji brojnih filmova i serija, gde je svojim prepoznatljivim glasom obeležio nezaboravne likove.

