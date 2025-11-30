Slušaj vest

Serija "Svi vole Rejmonda" bila je ogromni hit širom sveta, uključujući i Srbiju. Ipak, okupljanje glumačke postave povodom 30 godina od početka emitovanja ponovo je otvorilo jednu od najtužnijih priča vezanih za ovaj sitkom.

Ponovni susret glavnih zvezda

Na događaju su se pojavili Rej Romano (67) i Patriša Hiton (67), koji su tumačili Rejmonda i Debru Baron, kao i Medlin Sviten (34) i njen brat Saliven Sviten (30), poznati po ulozi Ali i Majkla Barona. Serija se originalno emitovala od 1996. do 2005, a specijal povodom jubileja prikazan je juče na CBS-u.

Glumci iz serije Svi vole Rejmonda Foto: Nina Prommer / Zuma Press / Profimedia

Najveći izostanak okupljanja

Jedan važan član tima nije bio među okupljenima.

"Sojer više nije sa nama i nedostaje nam. On je, kao i vi, bio ta sjajna energija, svetlost", rekao je Rej Romano, prisetivši se svog mladog kolege.

Tragedija koja je potresla ekipu

Sojer Sviten, koji je igrao Majkla Barona, preminuo je 2015. godine izvršivši samoubistvo tokom posete porodici u Teksasu. Njegova porodica je tada poručila:

"Naš voljeni brat, sin i prijatelj Sojer Sviten oduzeo je sebi život. Za nekoliko nedelja napunio bi 20 godina… posvetite pažnju onima koje volite."

Glumci iz serije Svi vole Rejmonda Foto: Milan Ryba / Zuma Press / Profimedia

Sojer je glumačku karijeru započeo još kao beba od 16 meseci i pojavio se u 139 epizoda serije "Svi vole Rejmonda", kao i u serijama Even Stevens i Frank McKlusky C.I.. Prema navodima porodice, borio se sa depresijom.

Reakcije kolega nakon njegove smrti

Patriša Hiton ga je opisala kao "zabavnog i izuzetno pametnog mladića", dok je Doris Roberts, koja je igrala njegovu baku Mari Baron, rekla da je bila "veoma tužna" zbog njegove smrti. Dodala je i poruku o važnosti brige o bližnjima: "Uvek pokazujte bližnjima koliko ih volite… veoma je važno da održite kontakt."

Sećanja porodice Sviten

Na okupljanju je njegov brat blizanac Saliven poručio: "Niko od nas nije očekivao ono što se dogodilo. Ali pokušavam da razmišljamo o dobrim trenucima…"

Rej Romano u seriji Svi vole Rejmonda Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Njihova starija sestra Medlin govorila je o značaju podizanja svesti o mentalnom zdravlju: "Naša porodica je veoma posvećena prevenciji samoubistva… 90 odsto ljudi koji potraže lečenje, spase. Toliko poruka glasi: "Jako sam zahvalan/a. Spasli ste nam život’."

Rej Romano o svom mladom kolegi

Romano je još 2015. izjavio: "Bio je divan i drag klinac… Srce mi se slama zbog njega, njegove porodice i prijatelja u ovom vrlo teškom trenutku."

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor