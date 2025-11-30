Dve godine su bili zajedno, sad mu poručuje: "Karma će te stići": Džesi Džej prozvala poznatog glumca u novoj pesmi!
Pevačica Džesi Džej napravila je ove godine pauzu zbog borbe sa rakom dojke, ali sada se vraća na scenu.
U petak treba da izađe njen novi album "Don’t Tease Me With A Good Time, a već sada se izdvojila pesma "Threw It Aways" koju je posvetila svom bivšem dečku, poznatom glumcu.
Nije neobično da svoje ljubavi sadašnje ili bivše se opevaju u pesmama, a proteklih godina se dogodila prava ekspanzija pesama koje pevaju o prošlim ljubavima.
Neke su suptilne, a neke baš i nisu. I nakon što je Dženifer Lopez početkom godine u pesmi "Wreckage of You" prozvala Bena Afleka, Džesi Džej je sada u pomenutoj pesmi, nekoliko stihova posvetila glumcu Čeningu Tejtumu, s kojim je bila u vezi od 2018. do 2020. godine.
- Stavila sam svoje srce na sto, tad je sve postalo neprijatno. Ali oh, karma će jednom pokucati na vrata, jer dala sam ti svoju ljubav, a ti si je bacio. Nemoj se usuditi da prepravljaš priču. Ja sam lepotica, a ti si zver - glase stihovi nove pesme Džesi Džej.
Nedavno na promociji albuma u Londonu, pevačica nije direktno pomenula glumca, ali nije ostavila mnogo prostora za razmišljanje.
- Ovu pesmu sam napisala 2020. godine sa Rajanom Tederom, a vi možete da pogodite s kim sam tad bila u vezi - rekla je publici uz smeh.
Džesi Džej i Čening Tejtum su počeli da se zabavljaju 2018. godine, ubrzo nakon što se glumac razveo od glumice i plesačice Džene Devan, s kojom ima ćerku Everli.
Iako je njihova romansa izazvala veliku pažnju i zaljubljenosti, prvi raskid je usledio već 2019. godine.
Nakon toga su se pomirili naredne godine, ali zbog razlike u stilovima života, udaljenost, kao i glumčeva posvećenost ćerki doveli su do konačnog kraja nekoliko meseci kasnije.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Rada žrtva crne magije: