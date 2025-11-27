Slušaj vest

Melisa Sapini, bivša Mis Masačusetsa USA, koja je na izboru Miss Universe 2025 predstavljala Haiti, po povratku u Boston prvi put je javno govorila o, kako kaže, šokantnom iskustvu tokom takmičenja održanog 21. novembra u Bangkoku.

Iako je godinama maštala o učešću na svetskom izboru lepote, tvrdi da je stvarnost koju je doživela bila "potpuna suprotnost" onome što je očekivala. U razgovoru za magazin People, Melisa je ispričala da su ona i još 121 takmičarka tokom tri nedelje priprema u Tajlandu prošle kroz situacije koje, kako kaže, "doslovno ne postoje" u svetu takmičenja lepote.

Prvi znaci problema

"Svaki dan nešto. Svaki dan šaputanja: "Je li ovo normalno? Ludim li?" Toliko crvenih zastavica odmah na početku", rekla je Melisa.

Prvi ozbiljan incident desio se 4. novembra, kada je tokom uživo prenosa zabeležen žestok verbalni sukob između izvršnog direktora takmičenja Navata Itsaragrisila i predstavnice Meksika, Fatime Boš, koja je kasnije pobedila. Melisa kaže da je tada "osetila da nešto ozbiljno ne valja".

Tvrdi da je Itsaragrisil počeo da preti devojkama izbacivanjem ukoliko se ne budu striktno držale njegovih pravila.

"Sedimo u dvorani u tišini, gledamo se međusobno i ne znamo šta se događa. Rekla sam sebi: "Šta je sad ovo?"

Na snimku se vidi kako je sa ostalim takmičarkama napustila prostoriju zajedno s Boš, uprkos upozorenju da bi zbog toga mogle biti diskvalifikovane.

Masovna oboljevanja i odlazak devojaka u bolnicu

Ubrzo nakon što je incident obišao svet, vlasnik Miss Universe organizacije Raul Roča objavio je sankcije protiv Itsaragrisila, uključujući zabranu učešća u daljim aktivnostima. Ipak, Melisa tvrdi da su ga takmičarke viđale i narednih nedelja. Prema njenim rečima, uslovi se nisu popravili.

"Uplašila sam se kad su devojke počele masovno da obolevaju. Toliko ih je završilo u bolnici. Padale su kao muve, levo i desno", ispričala je.

Navodi da su grupni razgovori bili puni poruka o jakim gripovima, iscrpljenosti i trovanju hranom. Organizatori su, tvrdi, davali samo osnovne upute — poseta lekaru ili odlazak u bolnicu — ali nisu preduzeli ništa kako bi sprečili nove slučajeve.

"Davali su nam te kutije s hranom od kojih su se cure razboljevale. Niko nije rekao: "Svi se razboljevaju, menjamo hranu." Ništa. To me užasnulo", rekla je.

Preskakanje obaveza značilo je gubitak dragocenih minuta na sceni, pa su mnoge takmičarke, kaže Melisa, dolazile na probe uprkos temperaturi i povraćanju. I sama se razbolela, ali nije otišla u bolnicu jer "nije želela da propusti ništa važno".

Sumnje u regularnost takmičenja

Nekoliko dana pred finale usledio je novi šok. Muzičar Omar Harfuš objavio je da napušta žiri i optužio organizaciju za nepravilnosti tvrdeći da je "improvizovani žiri" unapred izabrao 30 finalistkinja, pre preliminarne večeri. Organizacija je ove optužbe odbila.

Nakon Harfuša povukao se i fudbalski trener Klod Makelele, a onda i predsednica žirija, princeza Kamila di Borbone dele Due Sicilije. Melisa kaže da su takmičarke tek tada shvatile da situacija postaje ozbiljna i da je deo njih po prvi put razmišljao o odlasku iz Tajlanda.

"Stojim, gledam telefon i samo osećam tugu. Posvetila sam život ovoj organizaciji. Imala sam 16 godina kad sam gledala Miss Universe i poverovala u poruku o ženskom osnaživanju. To me oblikovalo," rekla je.

Devojke su, priča Melisa, nastavile da rade uprkos umoru, bolestima i iscrpljenosti, jer su verovale da se svaki sekund vrednuje.

"Prolazile smo kroz pakao. Nismo spavale, bile smo bolesne, a ipak smo mislile na rezultat. Na kraju smo čule da možda ništa od toga nije bilo bitno. Mesec dana iscrpljenosti, a za šta?"

Preispitivanje budućnosti u svetu takmičenja lepote

Iako iza sebe ima veoma uspešnu karijeru — učešće na Miss USA i titulu Miss Massachusetts 2024 — priznaje da je iskustvo u Bangkoku ozbiljno poljuljalo njenu veru u takmičenja lepote.

"Zbog Miss USA uzela sam pauzu na fakultetu. Za Miss Haiti opet sam morala uzeti dopust. To je moja odluka, ali barem zaslužujem poštenu šansu."

Posebno ju je dirnula priča Miss Bonaire, Nikol Peiliker-Viser, majke četvoro dece, koja je zbog takmičenja bila mesec dana odvojena od porodice.

"Žrtve koje cure podnose su ogromne. Poslovi, porodice, studije… Slama srce kad vidiš da je ovo stvarnost. Igrate se našim životima. Mojom budućnošću. Ako to možete napraviti meni, šta ćete tek uraditi sledećim devojkama?" poručila je organizatorima.

