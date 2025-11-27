Slušaj vest

Pre nego što je upoznao Džoan Templmen, ženu koju danas naziva svojom "stenom, svetlom i celim svetom“, Ričard Brenson već je jedanput bio oženjen. Taj prvi brak završio se burno — ljubavnim trouglom, eksperimentima otvorene veze i nezrelim odlukama koje danas sam Brenson opisuje kao posledicu mladosti i vrtloga sedamdesetih. Tek nakon tog sloma pronašao je ljubav koja će trajati pola veka.

Impulsivan ulazak u brak

Ričard Branson Foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Početkom sedamdesetih Brenson je, uprkos ranoj dobi, već bio vodeće ime britanske muzičke industrije zahvaljujući Virgin Recordsu. Ipak, privatno je bio tek dvadesetjednogodišnjak koji još uvek uči kako da se snađe u svetu. Sa 21 godinom oženio je Amerikanku Kristin Tomasi, tada dvadesetogodišnju studentkinju arhitekture i dizajna. Venčali su se 1972. godine u maloj crkvi nedaleko od studija Manor, u vreme kada je život tekao mnogo brže nego što je njihov mladi brak mogao da izdrži.

Ubrzo su ušli u takozvani "otvoreni brak", što je u tadašnjoj kontrakulturnoj atmosferi delovalo avangardno, ali je u stvarnosti samo produbilo haos. Oboje su se našli u svetu u kojem su se žurke i rok scena prelivale u svakodnevicu, bez jasnih granica i pravila.

Zabava koja je sve okrenula naglavačke

Prelomni trenutak desio se kada se u njihov život umešao muzičar Kevin Ajers. Prema njegovim rečima, sve je počelo na zabavi u Brensonovoj kući u Noting Hilu — tipična scena sedamdesetih: puno alkohola, opijata i osećaj da je sve dozvoljeno.

A onda se pojavila varnica između Ajersa i Kristin. Ajer tvrdi da je Brenson čak podsticao njihovo zbližavanje, jer je i sam bio zainteresovan za Ajersovu partnerku. Na večeri u Brensonovoj kući-brodu u Maloj Veneciji delovalo je kao da je sve pažljivo pripremljeno za razmenu partnera — sveće, muzika, vino i dva para koji prelaze granice.

Brenson se povukao sa drugom ženom, ostavljajući Kevina i Kristin nasamo. Iako te večeri, kako kaže Ajers, "nisu otišli do kraja", hemija je bila neosporna i dalji rasplet bio je neminovan.

Bekstvo u Francusku i raspad prvog braka

U mesecima koji su usledili Ajers i Kristin započeli su ozbiljnu vezu. Viđali su se po pabovima i koncertima, a zatim zajedno otišli u Provansu. Tamo su dobili ćerku Gejlen, a potom se preselili na Majorku. Njihova romansa vremenom je počela da se urušava, ali se Kristin više nije vraćala Brensonu.

Brenson je, prema pričama iz tog perioda, pokušavao sve da je ponovo pridobije — slao je pisma, zvao je telefonom, molio da se vrati. Ali Kristin je na kraju napustila i Kevina. Ubrzo je otpočela novi život i brak sa nemačkim biznismenom Akselom Balom, gradeći potpuno drugačiju budućnost.

"Venčali smo se premladi" - Brenson o svom prvom braku

Do zvaničnog razlaza Ričarda i Kristin došlo je 1979. godine. Mnogo godina kasnije Brenson je na taj period gledao bez gorčine. Često je govorio da su oboje bili "previše mladi i nezreli" i da se njihov brak našao pod pritiskom vremena koje nisu bili spremni da nose.

U to vreme već je bio u vezi sa Džoan Templmen, ženom koju je upoznao dok je još bio oženjen. Venčali su se 1989. godine na Nekar ostrvu, koje je Brenson jednom prilikom kupio upravo da bi je impresionirao. Proveli su zajedno 50 godina, sve do njene smrti u novembru 2025.

Danas, dok piše da je izgubio "najboljeg prijatelja, svoju stenu i svetlost", njegova mladalačka priča sa Kristin deluje kao daleka epizoda — vreme kada je tek učio ko je i koliko može da zaboli kada prerano zakoračiš u svet odraslih.

